Зеленский может распустить Раду, если депутаты не поддержат роспуск КСУ

Президент настаивает на необходимости распустить действующий состав Конституционного суда.

Президент Владимир Зеленский заявил, что может принять решение о роспуске парламента, если депутаты не поддержат его инициативу о роспуске действующего состава Конституционного суда.

Такое заявление он сделал на ток-шоу «Свобода слова» на ICTV.

«Вы знаете, это серьезно, это не игра. Но я, как президент, сделал пас. Я считаю, что у депутатов есть много решений… они должны дальше решать. Я их буду поддерживать даже в радикальном пути о котором я сказал, и который я предложил», — отметил Зеленский.

Глава государства рассказал, что сегодня принял участие в заседании фракции СН и призвал депутатов продемонстрировать единство.

Гости задали президенту вопрос: готов ли он распустить парламент, если Рада все же его не поддержит.

«Я хочу, чтобы этот парламент работал на государство, говорю вам откровенно. От реализации нашего плана, и от выводов, которые сделают наши депутаты, это тоже будет зависеть. Поэтому если будет так, что будет политический коллапс и реальный политический конфликт, и я увижу, что не имею поддержки в ВР, а прежде всего – у «слуг народа»… они должны понимать ответственность. Если мы пойдем вразрез, мы будем выходить из этого угла даже таким путем [путем роспуска]», — ответил Зеленский. // УНИАН