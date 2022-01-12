Расширительный бачок: все об узле, без которого нельзя запускать отопительный котел

Отопительная система заполнена жидким теплоносителем, чаще всего это вода. Она может быть разрушительной для закрытых контуров, поскольку имеет свойство расширяться. Проблему решает рациональное приспособление — расширительный бачок для отопления https://piramida24.com.ua/rasshiritelnye-baki/. Специалисты компании Piramida24 рассказывают, что нужно знать об этом важном узле перед покупкой.

Зачем нужен расширительный бак

В системе отопления расширительный бак нужен для того, чтобы принимать избыток воды, которая расширяется при нагреве и способна разрушить замкнутый контур. В горячем и холодном водоснабжении также применяется расширительный бак с целью поддержания постоянного давления.

Устройство расширительного бака

Бачок открытого типа — это резервуар из листовой стали, расположенный в наивысшей точке системы с естественной циркуляцией, иногда даже без крышки. А вот закрытый устроен как герметичный металлический сосуд, к которому снизу подводится труба отопления, а сверху расположен ниппель для закачки или откачки воздуха. Внутри мембранная перегородка, которая двигается под давлением преобладающей среды (воды или воздуха).

Принцип работы расширительного бака

Открытая емкость предельно проста: в нее поступают излишки разогретой воды, а после остывания теплоноситель возвращается назад. Но вот в «мембраннике» все сложнее, учитывается давление в расширительном баке от жидкой и воздушной среды. В пустом резервуаре мембрана занимает минимум места, остальной объем принадлежит воздуху. А когда вода нагревается и наполняет полость между корпусом и мембраной, воздух ужимается. Вода остыла — сжатый воздух выталкивает ее назад в систему.

Виды расширительных баков

Мембранный расширительный бак на отопление сейчас наиболее востребован. Все стараются ставить безвредное закрытое отопление, когда котел называется турбированным, а теплоноситель циркулирует при помощи циркуляционного насоса. «Мембранники» хорошо себя зарекомендовали за счет эффективной компенсации скачков давления, быстрого восстановления параметров до нормы и минимальные теплопотери. Кроме того, теплоноситель не нужно постоянно восполнять, так как из закрытого резервуара он не испаряется.

Расширительный бак для закрытой системы отопления

Рынок предлагает множество расширительных бачков для отопления закрытого типа:

в форме цилиндра, прямоугольника, таблетки;

на скобе или резьбе (G 3/4, 3/8, 1/2);

с несъемной или съемной мембраной с фланцем;

по внутреннему давлению азота на мембрану;

по объему в пределах 2…12 л.

Расширительный бак для отопления открытого типа

Многие говорят, что открытый расширительный бак устарел, но все еще используется в самотечном отоплении. Этот подвид сохраняет такие плюсы как комфорт в доме из-за равномерного нагрева, бесшумность, длительная эксплуатация, энергонезависимость. Но расширительный бачок для отопления открытого типа обладает рядом недостатков: сложный монтаж и расчеты, дороговизна подводящих труб, угроза замерзания воды, завоздушивание теплоносителя, контроль за уровнем жидкости, необходимость восполнения, долгое время на нагрев.

Выбор расширительного бака

Хорошо, что вы заранее планируете, какой расширительный бак поставить на отопление. В будущем вы избежите серьезных затрат времени и финансов на исправления неудачного решения. Если у вас уже стоит котел, тогда нужно отталкиваться от его типа: открытый или закрытый. А если котел в процессе выбора, лучше подбирать актуальный и экологичный турбированный вариант.

Как рассчитать расширительный бак для отопления

У открытого расширительного бака для отопления расчет следующий:

V = (V 1 +V 2 )·К з ,

где V 1 — объем разогретой до рабочей температуры воды;

V 2 — объем воды для обеспечения водяного затвора, определяется как V 1 ·0,2 при объеме после расширения до 15 л, либо V 2 =V 1 ·0,2 (когда объем воды после расширения превышает 15 л);

К з = 1,2.

Расчет объема бака закрытого типа делают по формуле:

V = (VL·E)/D,

в которой VL — общая емкость, включающая объем котла, всех тепловых аккумуляторов (конвекторов, радиаторов и не только), а также вместимость трубопроводов;

Е — коэф. расширения теплоносителя;

D — эффективность мембранного расширительного бачка на отопление.

При расчете эффективности расширительного бака для котла учитывается MAX рабочее давление (обычно приравнивается к 2,5 бар) и давление зарядки «мембранника» (0,5 бар). Считать это сложно, поэтому проще обратиться к за консультацией, отмечает эксперт, представляющий магазин Пирамида24.

Установка расширительного бака

Установка расширительного бака открытого типа ведется строго по инструкции — во избежание протечек и замерзания носителя. Вот 7 рекомендаций, следуя которым можно избежать проблем после установки расширительного бачка:

Котел должен быть максимально низко по отношению к трубам, бачок расширительный — в самой верхней точке. Для монтажа на чердаке проводятся утеплительные работы. Уклон трубопровода предварительно рассчитывается, выходит в пределах 0,005—0,01%. Колен, отводов, изгибов лучше избегать, соединительные элементы минимизировать. Самая широкая труба находится на выходе из котла. Трубы диаметром 40 мм используются для домов площадью 50—100 м2. Нельзя использовать антифриз, если монтируете негерметичный бак расширительный для отопления.

С закрытой схемой установка расширительного бака в систему отопления намного легче. Все монтируется в котельной, не нужно тратиться на элементы трубопровода и термоизоляцию. Возникает вопрос, где ставить расширительный бак. Лучше всего бак с насосом поставить перед входом в газовый котел.

Обслуживание расширительного бака

Любой расширительный бак в системе отопления нуждается в периодическом сервисе. Своими руками это можно реализовать.

Как правильно накачать расширительный бак

Отключить приборы от сети. Слить воду из котла. Закачать воздух в расширительный бак насосом через ниппель. Посмотреть, что показывает манометр — накачать давление в расширительном бачке нужно до уровня 1,2 атм. Ослабить, если показания больше, иначе система не заработает. Включить котел, когда давление нормализуется: закрыть кран подпитки, открыть холодную воду, дать грязной жидкости с пузырями стечь, перекрыть кран. Далее опять открыть кран подпитки и наполнить котел до рабочего состояния (ориентироваться на манометр). Открыть краны подачи и обратки, добавить теплоносителя при падении давления, удалить воздух из насоса, спустить из пробки на торце.

Как проверить расширительный бак на целостность

Мембрана расширительного бака для систем отопления закрытого типа должна сохранять герметичность. В результате износа может появиться разрыв. Чтобы обнаружить неисправность, просто нажмите на ниппель. Звук выходящего воздуха говорит о исправности мембранного слоя. Если же течет вода из камеры, пора менять мембрану или весь расширительный бак для системы отопления.

Выводы: расширительные баки для отопления очень нужны. Все дело в том, чтобы их правильно выбрать и установить, а также вовремя проверять.