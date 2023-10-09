На вокзалах та в поїздах УЗ працюватимуть маршали безпеки

АТ “Укрзалізниця” запроваджує маршалів залізничної безпеки на вокзалах та в поїздах – перші з них вже розпочали роботу.

Про це повідомляє пресслужба компанії.

“Це працівники відомчої воєнізованої охорони товариства, головне завдання яких — контролювати безпекову ситуацію в пасажирських перевезеннях та своєчасно реагувати у разі потреби”, – зазначили в УЗ.

У компанії пояснили, що на відміну від охоронців, які працюють на об’єктах залізниці у службовій формі з усіма знаками розрізнення, маршали працюють не публічно. Тож ні добропорядні громадяни, ні зловмисники не знають про ловців на правопорушників.

“Це розповсюджена модель роботи безпекових підрозділів на авіаційних маршрутах. Перед нашими маршалами, які інкогніто знаходяться в поїздах та на вокзалах, стоїть завдання оцінити ризики та оперативно відреагувати на загрозу, яка може виникати під час подорожі пасажирів. Також це всі спеціально підготовлені фахівці”, – зазначив голова правління АТ “Укрзалізниця” Євген Лященко.

Перші маршали УЗ розпочали свою роботу у вересні. Зокрема, на одному з популярних західних напрямків, який наразі потребує більшої уваги для гарантування безпеки пасажирів.

У липні метою посилення безпеки пасажирських перевезень, Укрзалізниця ухвалила рішення повернути воєнізовану охорону до поїздів, і наразі вже реалізувала це рішення на трьох маршрутах.

У червні 2023 року Укрзалізниця запустила продаж квитків в жіночі купе. Наразі вони доступні лише на окремих напрямках, де потяги проводять тривалий час у дорозі. // Економічна правда