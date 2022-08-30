Помер останній генсек і перший президент СРСР Михайло Горбачов

Помер президент СРСР Михайло Горбачов. Політик помер на 92-му році життя.

Про це повідомляє УНН із посиланням на росЗМІ.

Напередодні смерті Михайло Горбачов, за даними росЗМІ, приїхав до лікарні на гемодіаліз. Він був дуже хворий і останні три роки жив у Центральній клінічній лікарні в Москві. Помер вчора ввечері.

У лютому 1990 року Горбачов був обраний президентом СРСР, ставши першою і останньою людиною на цій посаді. У серпні того ж року його спробувала усунути група вищих радянських керівників, яка оголосила про створення Державного комітету з надзвичайного стану (ГКЧП), але путч провалився.

Горбачов склав президентські повноваження у грудні 1991 року — після того, як лідери Росії, України та Білорусі підписали Біловезьку угоду про ліквідацію СРСР та створення СНД.

Горбачова поховають на Новодівичому цвинтарі в Москві поряд із дружиною.