На Зе-Минюст работает уголовница, из «интеллигентных и начитанных» до высшей меры

В Министерстве юстиции Украины уже какое-то время работает осужденная к пожизненному заключению женщина.

Об этом сообщил в Facebook глава Минюста Денис Малюська, напомнив о своем заявлении, сделанном год назад.

Он отметил, что о своем решении не жалеет, но на какой именно должности работает осужденная не уточнил.

«Как и обещал рассказываю: пожизненного (а точнее пожизненную) я на работу в Минюст таки взял. Работает нормально. Работодатель и работник довольны», – отметил министр.

Малюська подчеркнул, что, по его мнению, «работать надо всем работоспособным», а в случае с осужденными подобная возможность способствует еще и ресоциализации.

«На шее у государства сидеть крайне нежелательно. А в ситуации с пожизненным это не просто заработок, но и ресоциализация – главная цель, ради которой тратятся миллиарды гривен налогоплательщиков. Ради нашей с вами безопасности», – заявил глава Минюста.

Обещание Малюськи

Более года назад в интервью «Радио НВ» Денис Малюська назвал осужденных к пожизненному заключению «самой интеллигентной и интересной категорией осужденных» и заявил, что готов брать таких людей на работу.

«Огромное количество пожизненных крайне сдержанные, умные, интеллигентные, начитанные люди», — сказал тогда министр.

Позже он объяснил, что не имел в виду массовое освобождение «пожизненных», поскольку нужно анализировать риски и поведение каждого из них, ведь безопасность граждан является приоритетом. // «Сегодня»