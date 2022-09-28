Гид покупателя: различные типы пылесосов – от ручных до встроенных

Уборка не всегда доставляет удовольствие, но с правильным оборудованием, по крайней мере, можно избежать тех многих разочарований, которые могут возникнуть, когда приходиться столкнуться со скрытой грязью, делающей все, чтобы сделать жизнь несчастной для вас и вашего пылесоса. В этом руководстве эксперты рассматривают наиболее распространенные типы пылесосов, что их отличает, какие у них есть преимущества и недостатки.

Ручные пылесосы, центральные пылесосы, аппараты грубой очистки, пылеотделители, пылесосы для стружки – это наиболее распространенные типы пылесосов для дома, столярной мастерской и рабочего места которые доступны в продаже.

Ручной пылесос

В последнее время все большую популярность приобретают беспроводные ручные пылесосы. Ручные пылесосы доступны как для дома, так и для мастерской. Общим для большинства моделей является то, что ручной контейнер для сбора можно легко удлинить с помощью ручки, чтобы вы могли стоять вертикально и пылесосить пол. Вот почему люди часто спрашивают сегодня именно о ручных пылесосах. Ручной пылесос обычно имеет более низкую мощность всасывания, чем традиционные пылесосы того же ценового диапазона, что в некоторых случаях компенсируется вращающимися щетками в насадке. Пылесосы для дома обычно имеют встроенные аккумуляторы, а пылесосы для профессиональных пользователей обычно используют отдельные аккумуляторы для инструментов. Если вы используете инструменты с батарейным питанием от определенного производителя, может быть хорошей идеей выяснить, есть ли у производителя ручные пылесосы, которые могут работать от тех же батарей.

Преимущества ручных пылесосов: Не занимает много места.

Работа от батареи означает, что вы можете использовать его где угодно. Недостатки ручных пылесосов: Мощность всасывания обычно ниже, чем у традиционных пылесосов.

Часто требует большего ухода.

Традиционный пылесос Большинство людей имеют в пользовании обычный пылесос, работающий от сети. Главным преимуществом такого пылесоса является его универсальность. В дополнение к стандартной насадке, используемой для ковров и твердых полов, он обычно поставляется с дополнительными аксессуарами, облегчающими уборку мебели, молдингов, углов или плитки. Собранная пыль обычно попадает в мешок пылесоса, который выбрасывается и заменяется, когда он наполняется. Во многих пылесосах используется фильтр HEPA, чтобы свести к минимуму количество частиц пыли в отработанном воздухе. Преимущества традиционных пылесосов: Высокая производительность.

Относительно дешево. Недостатки пылесосов: Вы ограничены шнуром.

Не впитывает воду и крупную грязь.

Мешок для пылесоса нужно менять через регулярные промежутки времени.

Робот-пылесос Первые роботы-пылесосы были известны коротким временем автономной работы, неудовлетворительной мощностью всасывания и раздражающим нежеланием преодолевать малейшее препятствие. Но с тех пор многое изменилось, и сегодня мы всерьез приближаемся к мечте о возможности бездельничать на диване, пока робот делает работу. Современный робот-пылесос управляется с помощью приложения, может составить карту вашего дома и имеет датчики, которые предотвращают его падение с лестницы. Некоторые роботы-пылесосы могут выполнять влажную уборку, приспосабливаться к поверхности и даже очищать себя! Это не означает, что современные роботы-пылесосы идеальны. Вам все равно придется убираться, прятать шнуры и пылесосить вручную там, куда робот не дотянется. Роботы-пылесосы для дома обычно имеют встроенные аккумуляторы, в то время как роботы-пылесосы для промышленного использования обычно используют мощные профессиональные аккумуляторы. Преимущества роботов-пылесосов: Самоходный.

Может умудряться пылесосить чаще, чем вы. Недостатки роботов-пылесосов: Не везде может добраться.

Предпочитает чистые, необработанные поверхности.

Требует некоторого обслуживания.

Пылесос грубой очистки Обычный бытовой пылесос отлично справится с пылевыми залежами под кроватью, но если вы хотите избавиться от строительной пыли, стружек и сточных вод, вам нужен пылесос грубой очистки. Решающим отличием от обычного пылесоса является то, что грязь, всасываемая пылесосом грубой очистки, никогда не может соприкасаться с самим двигателем. Вместо этого строительная пыль и влага собираются в специальный контейнер. Одним из больших преимуществ пылесоса грубой очистки является то, что вы можете подключить его к рабочему инструменту, чтобы всасывать пыль и стружку во время работы. Пылесос грубой очистки обычно имеет более высокую производительность, чем обычный пылесос, и может работать дольше, прежде чем фильтр засорится. Фильтр в пылесосе грубой очистки, как правило, моющийся, но все же иногда его необходимо заменять, чтобы не влиять на мощность всасывания пылесоса. Пылесосы грубой очистки иногда называют пылесосами для влажной уборки и грубой очистки или промышленными пылесосами. Хотя подавляющее большинство пылесосов могут всасывать воду, есть модели с другими функциями, поэтому всегда проверяйте, что применимо, перед покупкой. Преимущества пылесосов грубой очистки: Может поглощать более крупные частицы и жидкости.

Может быть подключен к вашим инструментам. Недостатки пылесосов: Занимает много места.

Дороже обычных пылесосов.

Рюкзачный пылесос Когда нужно пропылесосить лестничные клетки, актовые залы, лифты или другие труднодоступные места, нужен пылесос, который можно носить на спине – пылесос-рюкзак. Рюкзачные пылесосы доступны в разных ценовых диапазонах с различными функциями и часто специализируются на определенных областях использования. Если вы собираетесь носить рюкзак-пылесос в течение длительного времени, он не должен быть слишком большим и тяжелым, но и не должен иметь настолько малую мощность, чтобы работа занимала неоправданно много времени. Рюкзачные пылесосы доступны как с работой от сети, так и от аккумулятора, но во многих случаях, конечно, предпочтительнее работать от аккумулятора.

Преимущества ранцевых пылесосов: Легко работать в труднодоступных местах.

Высокая производительность. Недостатки ранцевых пылесосов: Ограниченная область использования.