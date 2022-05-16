Проїзд у столичному комунальному транспорті знову став платним

Вартість проїзду не підвищили — 8 гривень.

Від сьогодні у Києві відновлено оплату за проїзд у метро та наземному комунальному транспорті.

Про це повідомив перший заступник голови КМДА Микола Поворозник.

«Таке рішення місто прийняло у зв’язку з тим, що у столицю повертаються містяни, тому потрібно відновлювати повноцінну роботу громадського транспорту. А для цього потрібно закуповувати пальне, запчастини для ремонту, сплачувати за електроенергію та платити заробітну плату працівникам транспортних підприємств. Усе це чималі кошти, яких у бюджеті немає через відсутність надходжень», – сказав Поворозник.

Сплатити за поїзд пасажири можуть транспортними картками, через платіжні додатки та мобільний додаток «Київ цифровий».

Ціна на проїзд залишилася — 8 грн.

Метрополітен для перевезень пасажирів працює з 6:00 до 22:00.

Інтервал руху наземного транспорту скорочено до 10-12 хвилин.

Перелік актуальних маршрутів доступний за посиланням. // УНІАН