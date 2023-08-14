Росіяни погрожують Канаді через арештований «Руслан»

Російська компанія “Волга-Днєпр” – власник арештованого в Канаді вантажного літака Ан-124-100, направила ультиматум канадському уряду, в якому пропонує або вирішити мирним шляхом питання заарештованих літаків, або вона подає в арбітраж.

Про це повідомляє російське інформагентство “Інтерфакс”, яке уточнює, що примірники такого повідомлення були надіслані, зокрема, прем’єр-міністру Канади, а також генерал-губернатору, міністрам фінансів, закордонних справ, юстиції та генеральному прокурору.

Мирний шлях росіяни бачать в контексті положень угоди між СРСР і Канадою про заохочення та взаємний захист інвестицій.

У надісланому офіційному повідомленні, “Волга-Днєпр” інформує Канаду про те, що вважає незаконним “захопленням” вантажного літака Ан-124-100, а також пропонує владі країни врегулювати спір мирним шляхом відповідно до статтею 9 угоди між СРСР і Канадою про заохочення та взаємний захист інвестицій від 20 листопада 1989 року.

“Якщо спір не буде врегульовано протягом шести місяців з моменту отримання Канадою повідомлення, то авіакомпанія “Волга-Днєпр” офіційно ініціює арбітражний розгляд”, – ідеться в заяві компанії.

Нагадуємо:

У червні стало відомо, що влада Канади розпорядилася заарештувати російський Ан-124. Також повідомлялося, що канадський прем’єр Джастін Трюдо заявив про плани передати цей літак Україні.

Літак приземлився в Міжнародному аеропорту в Торонто 27 лютого 2022 року. Через кілька годин після посадки Канада закрила повітряний простір для російських літаків. Тепер судно не зможе злетіти до зняття санкцій.

До речі, така ж доля спіткала в Німеччині ще три Ан-124 російської компанії.

У квітні 2022 року Святошинський суд заочно заарештував усі 12 “Русланів” компанії “Волга-Днепр”.

Причина – “Волга-Днєпр” у 2018 році сама продовжила термін користування літаків, хоча за міжнародними нормами, це має право робити лише компанія-розробник, тобто ДП “Антонов”. Юристи “Антонова” вважають російський сертифікат підробкою.

Крім згаданої судової справи, Україна наголошує на моральному праві отримати ці літаки як компенсацію за руйнування, які вчинили росіяни.

Конфіскувати “Руслан” у Канаді буде простіше. Це єдина союзна країна, яка ухвалила закон для конфіскації російського майна та його передавання Україні. Навесні Канада наклала санкції на “Волгу-Днепр”, а 10 червня видала ордер на арешт літака. У той же день прем’єр-міністр Джастін Трюдо заявив про початок процесу конфіскації цього активу. // Економічна правда