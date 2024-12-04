Багато киян вже задекларували вогнепальну зброю та боєприпаси й таким чином залишили їх собі у користуванні на законних підставах

Про це очільник столичної поліції Дмитро Шумейко повідомив в ефірі новин на телеканалі «Суспільне».

Він розповів, що процедура декларування максимально спрощена і займає декілька годин часу, а задекларувати можна як мисливську так і стрілецьку зброю, бойові пістолети, автомати, тощо.

Як відбувається процес декларування? Що для цього потрібно та куди слід звертатись? Яка відповідальність передбачена для тих, хто не задекларує зброю — детальніше про це дивіться у відео:

Поліція Києва