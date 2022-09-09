Київрада запровадили знижки на оплату комунальних послуг для пільговиків, окремих установ та організацій

Депутати Київської міської ради на час дії воєнного стану запровадили знижки та частково скасували оплату за комунальні послуги для мешканців Києва, установ і організацій, які постраждали внаслідок російсько-української війни, а також розміщують або надають харчування тимчасово переміщеним особам, батальйонам територіальної оборони, військовим Збройних Сил України та Національної гвардії України. Таке рішення було прийнято сьогодні на пленарному засіданні Київради.

Як депутат Київської міської ради Андрій Вітренко, країна вже понад пів року живе в умовах воєнного стану, тому необхідно встановити додаткові соціальні гарантії та зменшити фінансове навантаження для окремих категорій населення та суб’єктів господарювання.

«У зв’язку з агресивними наступальними діями російської федерації та активізацією ракетних ударів в Україні тисячі людей постраждали від війни, їхні будинки та майно пошкоджено або зруйновано. А соціальні незахищені категорії населення опинились у скрутному матеріальному становищі. Попри це велика кількість установ та організацій взяли на себе зобов’язання розміщувати на власній території біженців, регулярні частини Збройних Сил України, Національної гвардії України та територіальної оборони, а також на волонтерських засадах надавати їм гаряче харчування. Тому необхідно для постраждалих мешканців, а також для вище зазначених закладів, установ та організацій усіх форм власності на період дії воєнного стану повністю або частково скасувати оплату за комунальні послуги, які надає місто», – наголосив Андрій Вітренко.

Так, рішення Київради передбачає повністю або частково скасувати нарахування комунальних платежів за обслуговування прибудинкової території, вивіз твердих побутових відходів, постачання холодної води та водовідведення на час дії воєнного стану:

у 100% обсязі для осіб, які постраждали внаслідок російсько-української війни;

запровадити знижку в розмірі 50% для установ та організацій будь-якої форми власності, які розміщують на своїх житлових площах переселенців із тимчасово окупованих або зруйнованих районів, особистий склад територіальної оборони, Збройних Сил України та Національної гвардії України на період розміщення таких осіб;

запровадити знижку в розмірі 30% на всі комунальні платежі для соціально-незахищених верств населення міста Києва;

запровадити знижку в розмірі 50% для установ та організацій будь-якої форми власності, які здійснюють свою діяльність у сфері громадського харчування та забезпечують на волонтерських засадах гарячим харчуванням (готовими стравами) незахищені верстви населення, які не виїхали та перебувають у місті Києві, особовий склад територіальної оборони або Збройних Сил України та Національної гвардії України.

Офіційний портал Києва