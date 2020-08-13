Facebook запретил публиковать карикатуры на темнокожих и заявления о том, что евреи правят миром
Соцсеть Facebook обновила «Стандарты сообщества», дополнив список месседжей, считающихся содержащими язык вражды.
Об этом сообщается на сайте соцсети.
Facebook продолжает свои усилия, направленные против распространения языка вражды, который в компании определяют как “прямое нападение на людей по признаку расы, этнической принадлежности, национального происхождения, религиозной принадлежности, сексуальной ориентации, касты, пола, гендерной идентичности, заболевания или инвалидности”.
12 августа перечень нежелательного контента в виде текста, изображений или видео, который соцсеть будет удалять, был дополнен. В список попали антисемитские месседжи о том, что евреи управляют миром или контролируют крупные институты (медиа, экономику или правительство).
Также отныне запрещены для публикации карикатуры на темнокожих людей в виде блекфейса.
Как известно, блекфейс (англ. Blackface “черное лицо”) — это разновидность театрального грима, который использовался комиками для своих шоу и представлял собой карикатурное изображение лица темнокожего человека.
Мода на такой макияж распространилась в первой половине XIX века и способствовала укреплению стереотипов в отношении представителей негроидной расы.
“Блекфейсы” не теряли популярности вплоть до 1960-х годов, когда стало набирать силу движение за гражданские права темнокожих в США.
Начнет ли Facebook блокировать, например, сообщения с архивными фотографиями актеров с таким гримом, пока остается неясным. // БуквыTweet