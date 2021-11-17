У Києві викрито організатора збуту підроблених результатів ПЛР-тестів через telegram-бот

За процесуального керівництва Святошинської окружної прокуратури міста Києва викрито та припинено діяльність анонімного телеграм-каналу, через який відбувався збут фіктивних результатів ПЛР-тестів на COVID-19.

У ході досудового розслідування правоохоронці встановили численні факти збуту підроблених довідок про проходження ПЛР-тесту на COVID-19, нібито виданих однією з медичних установ м. Києва.

За даними слідства, організатор злочину створив фейкову Інтернет сторінку медичної установи та використовував її для імітування справжності підробленої довідки під час можливої перевірки, оскільки згенерований QR-код на кожній фіктивній довідці містив посилання на її електронну версію на сайті.

Встановлено, що тести генерувалися автоматично за допомогою спеціально розробленого програмного забезпечення. Наразі задокументовано, що підробленими документами скористалося понад 9000 осіб. Вони використовували як негативні результати тесту для виїзду за кордон, так і позитивні — для оформлення лікарняних.

Під час обшуку за місцем проживання розробника і адміністратора цього механізму виявлено та вилучено комп’ютерну техніку, мобільні пристрої, з яких здійснювалося адміністрування, понад 9000 електронних підроблених COVID-документів та чорнові записи щодо розробки програмного забезпечення.

На цей час вебресурс та телеграмбот заблоковано, тривають слідчі дії за результатами яких буде вирішено питання щодо повідомлення про підозру за фактами підроблення документів (ч. 3 ст. 358 КК України).

Також встановлюються особи, які користувалися послугами цього ресурсу.

Викрито організатора нелегального бізнесу прокурорами спільно зі співробітниками Головного управління СБУ у м. Києві та Київській області.

Примітка: відповідно до частини першої статті 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Офіс Генпрокурора