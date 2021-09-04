Гид покупателя: в чем преимущество кухонной мебели на заказ

Тип мебели, которую вы выбираете, оказывает огромное влияние на ваш дом — ищете ли вы один или два новых предмета мебели для своего существующего дома или планируете обставить новый. Подбор идеального набора мебели объединяет все пространство и позволяет создать общую тему для всего жилищного пространства, особенно это касается кухни.

Мебельные магазины предлагают широкий выбор красивой мебели на любой вкус. Однако, если вы не можете найти именно то, что ищете, тогда стоит обратить внимание на домашнюю мебель, изготовленную на заказ.

Ремонт любой комнаты в доме, а особенно кухни — сложная задача, поскольку вы, вероятно, понесете дополнительные расходы, придется учитывать форму и функциональность и помнить о долговечности материалов.

Принятие решения о создании кухни своей мечты — важное решение, включая выбор правильной кухонной компании-производителя, отмечают специалисты портала wowMEBLI, который служит площадкой для предложений лучших мебельных фабрик и салонов Украины от Днепра https://wowmebli.com/ru/dp/ до Львова. Эксперты портала рассказывают в чем, состоят преимущества изготовленной на заказ кухонной мебели.

Преимущества

Выбор мебели на заказ имеет много преимуществ.

Творчество. С мебелью, изготовленной на заказ, вы можете создать любой вид, какой захотите. Вы можете экспериментировать с разными стилями, чтобы найти то, что вам больше всего подходит в процессе создания кухни своей мечты. Индивидуальность. Вы выбираете дизайн, цвет, форму, размер и фактуру, которые подходят вашему дому и вашим конкретным вкусам. Качество. Мебель на заказ всегда лучше, чем серийная. Квалифицированные мастера, изготавливающие мебель, тратят больше времени на ее сборку и, как правило, используют более качественные материалы. Нужная форма и размер. Обставить кухню необычной формы сложно, потому что большие предметы, такие как диваны и столы, обычно предназначены для комнат правильной формы. С другой стороны, мебель на заказ как раз и предназначена для того, чтобы решать такие проблемы. Долговечность. Мебель, сделанная на заказ, обычно более долговечна, поэтому вы будете использовать ее больше лет, чем мебель фабричного производства. Экологичность. Вы можете указать использование вторичной древесины и вторичных материалов, что снизит ваше воздействие на окружающую среду. Местное производство. Покупка мебели на заказ вместо импорта из-за границы поддерживает местный бизнес, поэтому вы поощряете местную экономику.

Процесс

Как и в случае с хорошей едой, изготовление мебели на заказ требует времени, будь то стандартные кухни или кухни студии. Если вы торопитесь с процессом, качество всегда будет ухудшаться.

Стадия планирования. На этом этапе необязательно иметь точные размеры, изготовитель сделает это за вас, когда проведет первоначальное обследование. Подумайте о приборах, которые вы хотели бы включить в свой дизайн. Поскольку есть много встроенных приборов, полезно иметь представление о своем списке желаний, когда вы думаете о планировке кухни.

Вторым шагом в этом процессе является обсуждение ваших потребностей с дизайнером..

После того как вы объясните свои пожелания, дизайнер разработает концепцию предметов с учетом их функций, а также ограничений, накладываемых доступными материалами.

Дизайнер будет создавать рендеры с помощью программ компьютерного дизайна, чтобы показать, как готовые предметы будут выглядеть в комнате.

После того как вы утвердите дизайн, мастерам будут переданы подробные чертежи для начала производственного процесса.

По достижении финальной стадии работы будут завершены и подготовлены к отправке.

Бюджет

Никто не любит говорить о деньгах, однако бюджет — важный фактор при планировании новой кухни. Обычно стоимость делят это на 3 основные категории; столярные изделия, монтажные работы и рабочие поверхности. Как клиенту, вам также нужно будет дополнительно выделить бюджет на строительные работы и бытовую технику.

Вы, вероятно, заплатите немного больше за мебель по индивидуальному заказу, чем за предметы массового производства. Однако мебель, изготавливаемая на заказ, должна быть более высокого качества и произведена в соответствии с гораздо более высокими стандартами, чем большинство серийных брендов. Вы будете уверены, зная, что сделали разумное вложение в свой дом, который прослужит долгие годы.