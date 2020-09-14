Американские бомбардировщики В-52 снова зашли в воздушное пространство Украины

Сегодня, 14 сентября, в сопровождении истребителей Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины, три стратегических бомбардировщика ВВС США В-52Н снова в воздушном пространстве Украины

Об этом передает УНН со ссылкой на сообщение Воздушных сил ВСУ в Facebook.

«В-52 под прикрытием украинских истребителей взяли курс в акваторию Черного моря для совместных действий с партнерами в сфере коллективной безопасности», — говорится в сообщении.

В Воздушных силах отметили, что такие патрулирования будут иметь регулярный характер, ведь миссии В-52 в небе Украины, являются частью давно запланированного развертывания шести B-52 на авиабазе Ферфорд Королевских Военно-воздушных сил Великобритании.

«Экипажи B-52 обеспечивают возможности коллективной обороны для США, союзников по НАТО и партнеров, а также стратегические и оперативные возможности для сдерживания России.

Стратегические партнеры Украины в очередной раз намекают российскому руководству, что не оставят Украину наедине и не дадут превратить Черное и Азовское моря во внутренние озера РФ», — говорится в сообщении.

Напомним, 4 сентября военные самолеты ВВС США Boeиng B-52 впервые вошли в воздушное пространство Украины.