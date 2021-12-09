Гид покупателя: когда заменять межкомнатную дверь и что учесть при ее выборе

Практическая функция часто является основной причиной наличия межкомнатных дверей. Это не мешает им составлять большую часть общего впечатления от дома. Красивые межкомнатные двери сами по себе похожи на украшения и придают интерьеру дополнительный штрих.

Специалисты компании «Pigu» делятся полезными советами о том, что следует учитывать при замене межкомнатной двери.

В современном мире, даже межкомнатные двери можно купить в интернет-магазине — Фото: Pigu.lt

Даже межкомнатная дверь стареет

Двери между разными комнатами настолько привычны, что мы редко думаем о них или знаем, сколько их вообще в нашем доме. Фактически, мы замечаем их только тогда, когда они по какой-то причине мешают. Таким образом, внутренняя дверь часто характеризуется тем, что «присутствует, но не видна».

Это может означать, что старые, изношенные межкомнатные двери вызывают общий дискомфорт, который трудно определить, но который все же легко исправить. Вы просто заменяете старые двери новыми, более функциональными, современными и стильными.

Сегодня выбор таких дверей очень велик, и каждый тип часто встречается как в виде одинарных, так и в виде двойных дверей, со стеклянными вставками или без них и т. д. Это связано с тем, что все чаще дизайнеры межкомнатных дверей выбирают тему, а затем составляют ее вариации.

Дизайн межкомнатных дверей время от времени меняется, но после долгого периода гладких и обычно облицованных дверных полотен классические, более вневременные типы, часто окрашенные в светлые, мягкие пастельные тона, теперь доминируют.

Внутренние двери и материалы

Межкомнатные двери могут быть изготовлены из массива дерева или из МДФ. Дверь из массива дерева может быть изготовлена ​​по частям, что является классическим способом создания двери, или быть клееной. Когда дело доходит до дверей из МДФ, есть как двери с формованным заполнением, так и двери, которые на самом деле не содержат ничего, кроме рамы и оббивки.

Двери также могут быть изготовлены из фанеры. Часто двери имеют фанерованную поверхность или покрыты шпоном для стильной отделки. Двери с наполнением из массива дерева еще называют полутвердыми.

Это попытка получить лучшее из двух различных дверных материалов. Все эти типы дверей имеют разные свойства, но на первый взгляд могут выглядеть похожими.

Эти свойства должны быть сопоставлены с ценой. Двери из МДФ или фанеры зачастую намного дешевле своих собратьев из массива дерева.

Межкомнатные двери из массива дерева создают ощущение подлинности и веса, которую трудно имитировать. Они также обладают сильным звукопоглощающим эффектом, что очень практично, особенно для спален и игровых комнат. При необходимости такую ​​межкомнатную дверь можно отшлифовать, например, для придания ей нового цвета. Кроме того, они часто явно лучше с точки зрения пожаробезопасности.

Недостаток таких межкомнатных дверей — это прежде всего цена.

Различные типы межкомнатных дверей

Обычная межкомнатная дверь открывается наружу или внутрь и состоит из дверного полотна. Они подходят для большинства случаев, и именно так они обычно выглядят в наших домах. Но есть места, куда лучше подходят другие двери.

Вход в красивую гостиную может быть, например, может отлично выглядеть с двойной дверью, возможно, даже из стекла. По крайней мере, частично. Однако там, где пространство ограничено, лучше использовать раздвижную дверь. Классические двери для внутреннего использования могут быть полностью гладкими, с узорами или иметь другую форму конструкции.

Межкомнатная дверь обычно не должна отвечать каким-либо особым требованиям безопасности или качества. Однако в некоторых комнатах двери должны быть огнестойкими. Особенно это касается дверей, выходящих в гараж и котельную. Межкомнатные двери, в ванной комнате, должны быть достаточно влагостойкими. Есть также межкомнатные двери со звукоизоляцией. Это означает, что они заглушают звук из других соседних комнат.

Трудности выбора

Среди множества альтернатив, которые есть в продаже, важно иметь четко определить приоритеты для их использования. Для чего нужна межкомнатную дверь? Каким практическим потребностям должна она отвечать? Нужно ли заменять и коробку, и дверь, или достаточно самого дверного полотна?

Во многих случаях могут быть практические причины для выбора конкретной двери или определенного типа двери. Когда все будет готово, пора подумать о дизайне и форме. И здесь есть из чего выбирать. Некоторые компании предлагают индивидуальный дизайн межкомнатных дверей в соответствии с потребностями клиента.

Это предоставляет огромные возможности получить дверь, которая действительно подходит по материалу, форме и цвету остальному интерьеру жилища. Цена часто является решающим фактором, особенно если необходимо заменить или вставить несколько межкомнатных дверей.

При заказе межкомнатной двери следует учитывать множество нюансов. Одним из наиболее важных является учет вентиляции в доме. Воздушный поток в доме важен как для живущего в нем человека, так и для самого дома. Особенно это касается отвода лишнего воздуха.

Поэтому сейчас в некоторых моделях дверей есть специальные вентиляционные отверстия. Чтобы вентиляция в доме без таких отверстий в дверях работала правильно, требуется, чтобы они были открыты. В какую сторону должна быть обращена дверь и какое крепление необходимо для двери, при этом тоже важно учитывать.