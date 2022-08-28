Гид покупателя: Как выбрать пластиковые окна для дома или квартиры и какие параметры действительно важны

На какую информацию обращать внимание при выборе окон, а какие являются скорее маркетинговой привлекательностью? Действительно ли тройное остекление лучше, чем двойное остекление? Действительно ли большее количество камер существенно влияет на лучшую теплоизоляцию? Специалисты компании “Алиас-Днепр”, которая занимается изготовлением и установкой металлопластиковых окон https://www.alias.dp.ua/ рассказывают о действительно важных параметрах их качества.

Окна как часть здания

Окна являются важной частью каждого здания, они оказывают значительное влияние как на эстетические, так и на функциональные аспекты жизни. Во- первых, специалисты компании рекомендуют учитывать тип и характер здания, его расположение на местности, ориентацию по сторонам света, количеству солнечного света, движения транспорта и шума извне, возможные риски безопасности и другие особенности.

Например, для зданий в зонах наследия или даже исторически охраняемых памятников могут быть строгие ограничения по используемому материалу и внешнему виду. К современным зданиям с большими остекленными поверхностями также предъявляются особые требования.

Тип окна, материал и размер

Спеиалисты разделяют окна по их расположению в здании на классические, мансардные, балконные, террасные, цокольные, дверные и другие (например, остекление балконов https://www.alias.dp.ua/balkony, зимних садов, атриумов).

С точки зрения конструкции это могут быть несъемные (не открывающиеся), открывающиеся, распашные, одностворчатые, двустворчатые, фрамужные , раздвижные или нетиповые (по форме и способу открывания) окна. Конечно, это также влияет на цену и решение о подходящем материале и дополнительных элементах.

Хотя все материалы позволяют изготавливать окна различных размеров и форм, существуют определенные ограничения, связанные с природой материала и конструкцией окна.

Наиболее часто используемые материалы для производства окон – это пластик, алюминий и дерево или их комбинация. Каждый из них имеет разные преимущества как и популярные производители профиля: Рехау, Стеко, Века, ВДС.

Пластиковые окна

С точки зрения свойств, полезности, экологичности и цены пластиковые окна в большинстве случаев являются наиболее подходящим решением. Они представляют собой лучшее соотношение цена/качество. Благодаря своей цене и достигнутой экономии электроэнергии пластиковые окна приносят самый быстрый возврат инвестиций.

Они просты в уходе, хорошо противостоят внешним условиям и обладают прекрасными теплоизоляционными свойствами. В целом герметизируют очень хорошо: пластиковые окна самого высокого качества имеют систему до трех уровней герметизации. Благодаря этому можно рассчитывать на регулярное и частое проветривание или дополнение с регулируемой вентиляцией с рекуперацией.

Обслуживание простое, достаточно раз в год смазывать подвижные части фурнитуры и промывать уплотнители.

Стандартные пластиковые окна белого цвета, но их можно ламинировать и получить большое количество декоров и цветов, в том числе имитацию дерева. Хотя вы заплатите за это на несколько процентов больше, вы повысите их эстетическую ценность и улучшите устойчивость к внешним воздействиям.

Пластиковые окна имеют универсальное применение для большинства зданий, они, подходят не только для больших площадей остекления.

Пластиково-алюминиевые окна

У них те же преимущества, что и у пластиковых окон, но снаружи они защищены так называемой алюминиевой клипсой . Алюминиевая клипса представляет собой h- образный корпус, который прикрепляется с внешней стороны к раме и створке белого пластикового окна при его производстве. Это означает, что снаружи окна выглядят как алюминиевые.

Можно выбрать окрас любого цвета и унифицировать их внешний вид с цветом других элементов здания, например, крыши, забора или гаражных ворот.

Деревянные окна

Они как минимум на треть дороже пластиковых окон. Окна из хорошо обработанной древесины обеспечивают отличную теплоизоляцию и имеют приятный естественный вид.

Однако, в отличие от пластика, дерево – природный материал, менее устойчивый к влаге и перепадам температур. Поэтому деревянные окна требуют более тщательного и регулярного ухода за поверхностью. Без него окна не сохранят свое качество и срок их эксплуатации сократится. Эти окна подходят для народных, сельских или исторических зданий и мест отдыха.

Дерево-алюминиевые окна

Они сочетают в себе свойства деревянных окон изнутри и алюминиевых окон снаружи. Об этом свидетельствует их относительно высокая цена.

Алюминиевые окна

Они обладают наилучшей стабильностью формы и наибольшим сроком службы. Их узкий профиль, прочность и устойчивость понадобятся везде, где нужно, чтобы окна закрывали большую площадь, где предъявляются повышенные требования к долговременной функциональности и надежности, а также в высотных жилых и коммерческих зданиях.

Алюминиевые окна имеют элегантный и престижный вид и очень хорошо подходят для современных зданий. Их преимущество – практически неограниченный выбор цвета, структуры и декора.

Современные алюминиевые окна по теплоизоляционным свойствам сравнимы с деревянными и пластиковыми окнами.

Ориентировочное относительное сравнение роста цен на двустворчатое окно 1,9 м x 1,5 мс с изоляционным стеклом Ug = 0,5 Вт/(м 2 K)

Пластиковое окно, белое: 1.

Пластиковое окно, декор под дерево снаружи: 1,2 х.

Деревянное окно: 1,35 х.

Пластиковое окно, двусторонняя ламинация в декоре под дерево: 1,45 х.

Пластиково-алюминиевое окно: 1,5 х.

Алюминиевое окно: 3,7 х.

Дерево-алюминиевое окно: 4 x.

Сравнение весьма показательно, так как на рынке представлено несколько конкурирующих профилей из одного и того же материала разной цены и качества. Кроме того, с другим типом и конструкцией окна относительное сравнение, вероятно, будет немного другим.

Технические параметры окна

Каждое окно состоит из нескольких важных элементов:

оконный профиль (упрощенная оконная рама);

теплоизоляционное стекло;

распорная рама;

фурнитура, петли и ручки.

Представьте, что вы выбираете окно из нескольких предложений, оно изготовлено из одного материала и имеет одинаковые размеры, на что вы будете ориентироваться?

В первую очередь обратите внимание на теплоизоляционные свойства окна. Чтобы окно имело как можно меньше теплопотерь.

Теплоизоляционные свойства окна как главный показатель качества

Производители констатируют теплоизоляционные свойства окон с помощью коэффициента теплопередачи через окно , выражаемого коэффициентом Uw (от англ. window = окно). Чем ниже значение, тем лучше теплоизоляционные свойства окна и, соответственно, меньшие потери тепла в отопительный сезон .

Коэффициент теплопередачи окна Uw выражается в Вт/(м 2 K) и показывает, сколько энергии уходит на площади 1 м 2 при изменении температуры на 1 кельвин.

В Украине рекомендуемые значения для обычных окон в доме или квартире составляют от 0,8 до максимум 1,2 Вт/(м 2 К).

Оконная рама, количество камер и уплотнителей

Рама, или профиль , является основой каждого окна. Многие производители любят представлять данные о количестве и размере камер в раме. Эта информация должна вас поразить, но на самом деле она только отвлекает вас от действительно важных параметров.

Каждый пластиковый профиль (рама) имеет несколько камер, которые представляют собой отдельные полые пространства внутри рамы. На рынке доступны пластиковые окна от 3 до 8 камер, чаще всего вам попадутся пятикамерные или шестикамерные окна.

Но количество камер не является гарантией лучшего качества окна. В случае с камерами важнее их геометрия , влияющая на прочность и устойчивость , и качество сварки профиля в углах окна. Профили также различаются строительной глубиной (толщиной окна в миллиметрах), количеством и типом уплотнителей.

Качество оконного профиля в первую очередь определяется величиной коэффициента теплопередачи через оконную раму, т. е. значением коэффициента Uf , выражающего теплопотери между внутренним и наружным пространством через оконную раму. Он входит в общий расчет коэффициента Uw и влияет на теплоизоляцию всего окна. Базовая минимальная строительная глубина пластиковых окон начинается от 70 мм. Чаще всего вы встретите пластиковые окна с строительной глубиной в диапазоне от 75 до 85 мм.

Также уделяется внимание герметизации. Помимо внешнего и внутреннего стопорных уплотнений , также требуется центральное уплотнение . Это отделяет так называемую влажную камеру от сухой камеры. Он предотвращает попадание дождевой воды внутрь и препятствует циркуляции воздуха. Это защитит вас от пыли и пыльцы, которые могут попасть в дом или квартиру через внешние уплотнители или дренажные каналы.

Остекление

Выбор правильного стеклопакета – еще более сложная задача, чем выбор рамы. Чаще всего вы получаете выбор между двойным остеклением или тройным остеклением. Разница между ними заключается в количестве стекол, составляющих стеклопакет окон. Но это не так просто. Производители предлагают целый ряд различных стеклопакетов, а тем более тройных. Поэтому помимо цены интересуйтесь и другими параметрами качества, чтобы правильно подобрать стеклопакет для своего дома или квартиры:

Тепловые потери стеклопакета выражаются коэффициентом теплопередачи через стекло (Ug). Для двойного остекления его значение обычно составляет около 1,1 Вт/(м 2 К), для тройного остекления Ug чаще всего составляет от 0,7 до 0,5 Вт/(м 2 К).

выражаются (Ug). Для двойного остекления его значение обычно составляет около 1,1 Вт/(м К), для тройного остекления Ug чаще всего составляет от 0,7 до 0,5 Вт/(м К). Если для вас важно устранение шума , то следите за показателем звукоизоляции Rw в децибелах . Чем выше значение, тем лучше звукоизоляция стекла.

, то следите Rw в децибелах Чем выше значение, тем лучше звукоизоляция стекла. Ориентированные на них стекла с высоким солнечным фактором могут вызвать перегрев салона без достаточного экранирования. Зимой, однако, вы можете получить больший тепловой выигрыш от солнечного излучения через такие очки.

Открывающиеся окна и фурнитура

При выборе окон также учитывайте способ и направление открывания . Неправильно подобранный механизм может усложнить вам жизнь или как минимум снизить комфортность проживания. Когда дело доходит до замены старых окон на новые, принять решение немного проще. Вы хорошо знаете жилое пространство: ритм жизни, места с повышенным движением, возможно расстановку мебели и техники в интерьере.

Поэтому при планировании нового здания подумайте о соответствующем способе открывания с учетом пространства внутри помещения, а также требований к вентиляции, свету и тепловому комфорту. Чаще всего вы будете выбирать между открывающимися, складывающимися или раздвижными окнами и их комбинациями . В некоторых помещениях или особых ситуациях можно использовать более дешевые глухие окна, без возможности открывания.

Фурнитура тесно связана с выбранным способом открывания окон. Фурнитура представляет собой набор множества элементов по всему периметру окна. Позволяет открывать и запирать окно. Для фурнитуры вы, вероятно, не столкнетесь с выбором марки, но сможете выбрать уровень безопасности, тип и цвет петель и ручек. Также есть скрытая фурнитура без видимых петель.

Если вы ориентируетесь на выбор окон проверенных и известных производителей, то можете рассчитывать на использование качественной фурнитуры. У неизвестных производителей с низкой ценой, как и на все остальные части окна, можно столкнуться с некачественным материалом и плохой работой фурнитуры.

Известные бренды включают Roto , Winkhaus , Siegenia , GU или Maco .

Сама фурнитура требует минимального обслуживания, иногда ее необходимо настраивать и смазывать движущиеся части не реже одного раза в год.

При покупке новых окон речь идет не только о технических параметрах, следует подумать и о других аксессуарах. Особенно, когда речь идет о защите от солнца и различных затеняющих элементах.

Дополнить окна могут:

элементы затенения (внутренние и внешние жалюзи, жалюзи, маркизы),

подоконники (внутренние и внешние),

датчики открывания окон (или сигнализация),

сетки и защита от насекомых,

профили расширения,

вентиляционные решетки.

Выбор поставщика и установка окон

Выбирая окна, ищите окно, которое подходит для здания, окружающей среды и вашего бюджета . Выбирайте оптимальные технические параметры с учетом ваших приоритетов и финансовых возможностей. По некоторым параметрам возможны компромиссы, по другим может и не стоит.

Даже самое лучшее окно не прослужит долго, если оно технологически и, в конце концов, эстетически не установлено правильно. И, к сожалению, это касается не только замены старых окон на новые, но зачастую и новостроек. Доверьте окна и их установку проверенным и известным компаниям.

Не соблазняйтесь только низкой ценой и убедительными маркетинговыми лозунгами. Остерегайтесь компаний с самой низкой ценой без рекомендаций, истории и опыта. Некачественные окна можно не распознать с первого взгляда, а только спустя несколько месяцев или даже лет эксплуатации.