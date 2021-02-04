Карантин в Украине, продлят до 30 апреля, и, вероятно, это — не конечный срок.

Об этом во время встречи в Европейской бизнес-ассоциации заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, информирует УНН.

“Карантин будем продолжать до 30 апреля, но… скорее всего, это, к сожалению, не конечная дата, когда карантин будет завершен, скорее всего, он будет продолжаться в той или иной форме”, — сказал Шмыгаль.

Он отметил, что условия карантина могут меняться, в частности может происходить смягчение и переход к адаптивной формы карантина.

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С 8 по 24 января в Украине действовал жесткий карантин с рядом ограничений, в том числе и касательно сферы торговли.

А с 19 декабря 2020 года вводили новые карантинные ограничения — по всей территории Украины правила “оранжевой” зоны. К ним страна вернулась после завершения январского “локдауна”.

Карантин для противодействия распространению нового типа коронавируса в Украине ввели с 12 марта. В общем действие ограничений продлено до 28 февраля.

Кроме того, правительство рассматривает возможность продления адаптивного карантина в Украине до 31 марта.

Вчера, 3 февраля, Шмыгаль заявил, что в ближайшие дни Украина вернется к адаптивному карантину, ведь эпидемическая ситуация в государстве позволяет это сделать.

Адаптивный карантин впервые введен в Украине летом, в его пределах регионы получают обозначение цветами в соответствии с масштабами распространения в них коронавируса (в сторону увеличения) — зеленый, желтый, оранжевый и красный.