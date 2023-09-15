Чому виробники зменшують упаковки товарів і як з цим борються

Мережа супермаркетів Carrefour у Франції цього тижня почала розміщати на полицях магазинів таблички, які інформують покупців про “шрінкфляцію”.

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“Шрінкфляція” (у перекладі – зменшення, іноді також кажуть “стимфляція”) — це спосіб прихованого підвищення цін, до якого часто вдаються виробники споживчих товарів. Так вони приховують фактичне подорожчання товару, адже фасують його в меншу упаковку, а ціну лишають стару.

Таку тенденцію вже багато років фіксують і в Україні, де, до прикладу, молочні продукти вже давно розливають не в літрові упаковки, а у 840, 870 чи 900 грамів, зазначає ВВС.

Так само і шоколадки переважно вже не класичні 100 грамові, а 80 чи 90 грамів. Таким чином виробники намагаються оптимізувати свої витрати, але в Україні торговельні мережі подібним до французького чином з таким феноменом не борються.

Carrefour проти “шрінкфляція”

Серед продуктів, що таким чином маркує французька торговельна мережа, — холодний чай Lipton у пляшках, шоколад Lindt та морозиво Viennetta.

Представники Carrefour заявили, що так хочуть чинити тиск на фірми, які виробляють цю продукцію, щоб знизити ціни.

“Очевидно, що мета “стигматизації” цих продуктів – дати можливість виробникам переглянути свою цінову політику”, – сказав Стефан Бомпе, директор зв’язків з клієнтами Carrefour.

Carrefour виявив 26 продуктів, упаковки яких стали меншими, але без відповідного зниження цін. Вони виробляються такими гігантами харчової промисловості, як Nestle, PepsiCo та Unilever.

У Carrefour повідомили, що, наприклад, упаковка дитячої молочної суміші Guigoz, яку виробляє компанія Nestle, зменшилася з 900 г до 830 г.

ФОТО,ВВС. Виробники поступово зменшують упаковки для молочних продуктів

Пляшка Lipton Ice Tea зі смаком персика, виробленого PepsiCo, зменшилася з 1,5 до 1,25 літра, повідомили в супермаркеті. Вага упаковки морозива Viennetta виробництва Unilever зменшилася з 350 до 320 г.

Carrefour, друга за розмірами продуктова роздрібна мережа Франції, супроводжує подібні продукти табличками на полицях із написом: “Обсяг/вага цього продукту знизився, а фактична ціна, яку стягує постачальник, зросла”.

Unilever, Pepsico та Nestle не прокоментували ці дії Carrefour. Зростання цін чутливе для французьких споживачів, що призвело до тиску на виробників та торговельні мережі.

У червні міністр фінансів Франції Брюно Ле Мер скликав 75 рітейлерів та споживчих об’єднань на зустріч для обговорення цін, де звинуватив деяких виробників у недотриманні правил в умовах зростання інфляції.

Британські споживчі організації також заявляють про численні випадки шрінкфляції, що впливає на ціни повсякденних товарів, від корму для кішок до шоколадного печива.

Ризикована стратегія?

Однак малоймовірно, що британські супермаркети наслідують приклад Carrefour. На думку експерта з роздрібної торгівлі Геда Футтера, ця стратегія може зіпсувати відносини між рітейлерами та їхніми постачальниками.

Футтер вважає, що Carrefour таким чином намагається конкурувати з іншими супермаркетами, але це досить грубий, прямолінійний прийом.

Він також додав, що часто супермаркети використовують ту саму тактику стимфляції з продукцією під власною торговою маркою, прагнучи зберегти колишній цінник. Вони можуть застосовувати дешевші інгредієнти або зменшувати порції, щоб впоратися з власними витратами.