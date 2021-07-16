СБУ виявила схрони з вибухівкою: одну зі схованок облаштували бойовики для вчинення диверсій
СБУ виявила у Запорізькій та Одеській областях чотири схрони із засобами ураження. За оперативними даними, схованку на території Бердянського району у 2014 році облаштували бойовики так званих «Л/ДНР» для проведення диверсій.
Тайник був прихований у лісосмугі поблизу одного із селищ. Зі схрону правоохоронці вилучили:
- тротилові шашки загальною вагою майже 3 кг;
- 15 реактивних протитанкових гранат;
- 57 гранат Ф-1, РГД-5 і РГН;
- 20 г гексогену;
- 1 тис. набоїв калібру 5,45 мм.
У другому схроні, який був облаштований у лісосмугі неподалік летовища міжнародного аеропорту «Запоріжжя», виявлено:
- пластичну вибухову речовину вагою 120 г;
- 8 підривачів;
- детонуючий шнур;
- 2 реактивні протитанкові гранати;
- 3 гранати Ф-1 і РГД-5;
- 9 магазинів до автоматичної зброї;
- майже 2 тис. патронів різного калібру;
Ще одну схованку співробітники СБУ виявили в лісопарку, майже у центрі Мелітополя. У тайнику було виявлено:
- 15 корпусів гранат Ф-1 і РГД;
- майже триста патронів калібру 5,45 мм.
Вилучені засоби ураження направлено на експертизу.
Крім того, співробітники Головного управління внутрішньої безпеки СБУ виявили в Одеській області неподалік Київського шосе схрон зі зброєю та боєприпасами.
Під час огляду тайника правоохоронці виявили:
- 2 реактивні протитанкові гранати;
- 7 гранат РГД і Ф-1;
- 3 гранати для підствольного гранатомета;
- понад 400 набоїв різного калібру.
У межах кримінальних проваджень за ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України тривають невідкладні слідчо-оперативні дії для притягнення до відповідальності осіб, причетних до протиправної діяльності.
Заходи із викриття правопорушень проводять співробітники СБУ спільно зі слідчими Національної поліції.Tweet