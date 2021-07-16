СБУ виявила схрони з вибухівкою: одну зі схованок облаштували бойовики для вчинення диверсій

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СБУ виявила у Запорізькій та Одеській областях чотири схрони із засобами ураження. За оперативними даними, схованку на території Бердянського району у 2014 році облаштували бойовики так званих «Л/ДНР» для проведення диверсій.

Тайник був прихований у лісосмугі поблизу одного із селищ. Зі схрону правоохоронці вилучили:

  • тротилові шашки загальною вагою майже 3 кг;
  • 15 реактивних протитанкових гранат;
  • 57 гранат Ф-1, РГД-5 і РГН;
  • 20 г гексогену;
  • 1 тис. набоїв калібру 5,45 мм.

У другому схроні, який був облаштований у лісосмугі неподалік летовища міжнародного аеропорту «Запоріжжя», виявлено:

  • пластичну вибухову речовину вагою 120 г;
  • 8 підривачів;
  • детонуючий шнур;
  • 2 реактивні протитанкові гранати;
  • 3 гранати Ф-1 і РГД-5;
  • 9 магазинів до автоматичної зброї;
  • майже 2 тис. патронів різного калібру;

Ще одну схованку співробітники СБУ виявили в лісопарку, майже у центрі Мелітополя. У тайнику було виявлено:

  • 15 корпусів гранат Ф-1 і РГД;
  • майже триста патронів калібру 5,45 мм.

Вилучені засоби ураження направлено на експертизу.

Крім того, співробітники Головного управління внутрішньої безпеки СБУ виявили в Одеській області неподалік Київського шосе схрон зі зброєю та боєприпасами.

Під час огляду тайника правоохоронці виявили:

  • 2 реактивні протитанкові гранати;
  • 7 гранат РГД і Ф-1;
  • 3 гранати для підствольного гранатомета;
  • понад 400 набоїв різного калібру.

У межах кримінальних проваджень за ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України тривають невідкладні слідчо-оперативні дії для притягнення до відповідальності осіб, причетних до протиправної діяльності.

Заходи із викриття правопорушень проводять співробітники СБУ спільно зі слідчими Національної поліції.

СБУ

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