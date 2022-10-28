Гид потребителя: газовое оборудование для походов и безопасность

Дикие условия больше не должны быть частью туристических походов. Портативные холодильники, барбекю, плиты, уличные обогреватели и другие портативные газовые приборы могут сделать отдых в кемпинге намного более приятным. Однако, как отмечают специалисты компании ALP, без надлежащего ухода, технического обслуживания и использования переносные газовые приборы могут стать причиной пожара и задымления.

Обычно на сайте компаний торгующих туристическим снаряжением, кроме газового оборудования для походов можно купить несколько различных типов газа и контейнеров для использования с туристическим снаряжением.

Походные газовые горелки – неотъемлемая часть туристического снаряжения. Они бывают разных стилей, размеров и типов топлива, и все они имеют разные преимущества в зависимости от типа использования. В таких плитах, как классические одноконфорочные печи, используются одноразовые картриджи, которые защелкиваются и фиксируются на месте и могут быть отсоединены, когда они не используются.

В небольших походных печках для пеших прогулок и легких кемпингов используются одноразовые картриджи, которые привинчиваются или крепятся к газовому оборудованию.

В более крупных бытовых приборах, таких как плиты с двумя конфорками и барбекю, обычно используются многоразовые баллоны, и им нужен регулятор для контроля давления газа, подаваемого в прибор, хотя в настоящее время есть некоторые печи с двумя конфорками, которые также работают от одноразовых картриджей.

Варианты топлива для походной печи

Тип газа, который может понадобиться для питания походной плиты, будет варьироваться в зависимости от марки и ее модели. Есть выбор бутана, пропана или их смеси, либо в картридже, либо в баллоне.

Бутан и пропан представляют собой сжиженные нефтяные газы (СНГ), и, хотя они имеют разные свойства, многие приборы можно использовать с любым из них без каких-либо проблем. Однако при работе с газовыми баллонами важно убедиться, что у вас есть правильный регулятор для выбранного типа газа.

Другие варианты топлива, доступные в качестве альтернативы газу, включают спирт и денатурат. Неэтилированный бензин и даже авиационное топливо можно использовать в некоторых плитах для длительных поездок в холодном климате, но они менее распространены для семейного кемпинга.

Что выбрать пропан или бутан?

Пропан можно использовать при более низких температурах без ущерба для производительности, что делает его полезным для зимнего и высокогорного туризма.

Бутан горит более эффективно, чем пропан, и немного дешевле, поэтому он может обеспечить лучшее соотношение цены и качества. Недостатком является плохая работа в холодную погоду, проблемы начинаются, когда температура падает ниже 5°C.

Какой выбрать тип газового баллона?

Какой бы тип газа вы ни выбрали, также нужно будет решить, использовать ли многоразовый баллон или одноразовый картридж, и опять же это во многом будет зависеть от типа плиты, типа походов, которые вы совершаете, и от того, сколько времени вы готовите.

Вариант 1: Многоразовые газовые баллоны

Большие стальные газовые баллоны бывают разных размеров и, как правило, предназначены для использования с более крупными приборами, такими как двух-конфорочные плиты и газовые барбекю.

Эти баллоны подключаются к плите с помощью резинового шланга и регулятора, и очень важно, чтобы вы приобрели правильный регулятор для газового баллона. Розничные продавцы обычно имеют в наличии множество регуляторов, и они должны посоветовать, какой из них нужен.

Как правило, это самый экономичный источник топлива для кемпинга, а большие баллоны — лучший вариант для более продолжительного семейного отдыха.

Вариант 2: Одноразовые газовые баллончики

Это самый дешевый и легкий вариант из доступных, поэтому он идеально подходит для коротких походов. Как правило, они предназначены для небольших плит, хотя есть некоторые модели двойных горелок и грилей, которые работают с картриджами. Доступно несколько типов газовых баллончиков: с резьбой, с защелкой, с прокалываемым кабелем и баллончики в виде аэрозолей.

Экраны для походных плит

Хороший экран необходим, когда вы готовите еду на открытом воздухе. Некоторые большие плиты поставляются со встроенными экранами, но даже в этом случае стоит купить отдельный экран, чтобы действительно защитить пламя от ветра.

Без ветрового экрана вода кипит целую вечность, а еда готовится дольше, соответственно расходуется больше газа, чем необходимо. И если ветер слишком сильный, вы рискуете никогда не приготовить пищу.

Основы газовой безопасности

Следующая информация и советы по безопасности помогут защитить себя и окружающих семью во время приготовления еды на газовом оборудовании в походе: