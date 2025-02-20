Гід автолюбителя: вживаний Mitsubishi Outlander – які двигуни надійніші та які версії краще оминати

Mitsubishi Outlander – один із найпопулярніших кросоверів у своєму класі, що поєднує в собі надійність, місткість та відносно доступну вартість обслуговування. Автомобіль добре підходить як для міських умов, так і для тривалих подорожей, а повнопривідні версії дозволяють впевнено почуватися на засніжених дорогах або легкому бездоріжжі.

На вторинному ринку Мітсубісі Аутлендер є досить популярним варіантом, особливо серед тих, хто шукає практичний та довговічний кросовер. Але не всі версії однаково вдалі — деякі двигуни вимагають частого ремонту, а певні покоління мають слабкі місця, що можуть стати проблемою для нового власника.

Щоб уникнути зайвих витрат, перед покупкою обов’язково варто перевірити історію автомобіля через vins.wiki або подібні сервіси. Це дозволить дізнатися, чи машина не була в серйозних ДТП, які операції з нею проводилися, чи не скручувався пробіг і чи не має авто юридичних обмежень.

Основні покоління Mitsubishi Outlander та їхні особливості

Outlander дебютував у 2001 році, і з того часу автомобіль встиг пройти кілька поколінь. Найпопулярнішими на вторинному ринку є три покоління, які активно продавалися в Україні:

2-ге покоління (2006-2012) – місткий, надійний та добре оснащений кросовер. Має вдалий дизельний двигун 2.2 DI-D та бензинові атмосферні мотори.

– місткий, надійний та добре оснащений кросовер. Має вдалий дизельний двигун 2.2 DI-D та бензинові атмосферні мотори. 3-тє покоління (2012-2021) – більш економічний варіант із покращеною аеродинамікою та оновленим салоном. Популярний серед сімейних водіїв.

– більш економічний варіант із покращеною аеродинамікою та оновленим салоном. Популярний серед сімейних водіїв. 4-те покоління (з 2021 року) – сучасний Outlander, який перейшов на платформу Nissan X-Trail, пропонує гібридні версії та покращені матеріали оздоблення.

На вторинному ринку найчастіше зустрічаються моделі 2-го та 3-го поколінь, тому саме вони заслуговують на детальніший розгляд.

Які двигуни Mitsubishi Outlander найнадійніші?

Mitsubishi відомий своїми надійними атмосферними бензиновими моторами, але є версії, які варто вибирати обережно.

Бензинові мотори: перевірена класика

2.0 (4B11, 150 к.с.) – один із найкращих двигунів для Outlander. Має просту конструкцію, відсутність турбіни та ресурс понад 300 000 км без серйозних вкладень. Важливо лише вчасно міняти масло та не економити на фільтрах. 2.4 (4B12, 167 к.с.) – аналогічний за конструкцією мотор, але з кращою динамікою. Витривалий, добре переносить газове обладнання (ГБО) та забезпечує комфортну їзду. 3.0 V6 (6B31, 220 к.с.) – потужний двигун, який рідко потребує серйозного ремонту, але через високий розхід пального (12-15 л/100 км) більше підходить тим, хто не переживає за економію.

Усі три двигуни використовують ланцюговий привід ГРМ, який при нормальному обслуговуванні може служити до 200-250 тисяч км без заміни.

Дизельні двигуни: варто брати чи ні?

2.2 DI-D (150-177 к.с.) – один із найкращих варіантів для тих, хто шукає економічний Outlander. Дизель має гарний ресурс і низьку витрату пального (5-7 л/100 км), але варто уважно перевіряти стан паливної системи та турбіни. 2.0 DI-D (140 к.с.) – менш вдалий варіант, який мав проблеми з паливними форсунками та часто потребує дорогого обслуговування.

Дизельні версії можуть бути хорошим вибором, якщо авто мало одного-двох власників та обслуговувалося на офіційних СТО.

Які версії Mitsubishi Outlander краще оминати?

Не всі комплектації та модифікації Outlander є однаково вдалими. Є кілька варіантів, які можуть створити проблеми:

1. Версії з варіатором (CVT)

Варіатор Jatco JF011E, який встановлювався на Outlander, має обмежений ресурс (120-180 тис. км). Якщо попередній власник не змінював масло кожні 60 тисяч км, коробка може почати працювати ривками або перегріватися.

Перед покупкою варто перевірити варіатор на тест-драйві: якщо є затримки під час прискорення або гул на високих обертах, трансмісія може потребувати ремонту.

2. Turbo-версії першого покоління

Перші Outlander оснащувалися турбованими бензиновими моторами, які видавали непогану динаміку, але мали проблеми з ресурсом. Після 150 000 км турбіна часто виходила з ладу, а ремонт був дорогим.

На вторинному ринку такі версії зустрічаються рідко, але якщо вони потрапляють до вас на розгляд, краще їх уникати.

3. Дизель 2.0 DI-D (Volkswagen)

Цей двигун був доступний на Outlander 2-го покоління, але мав проблеми з паливною апаратурою, інжекторами та турбіною. Витрати на ремонт могли бути високими, особливо якщо попередній власник не використовував якісне пальне.

Як вибрати хороший Mitsubishi Outlander на вторинному ринку?

Перед покупкою варто пройти кілька важливих етапів перевірки:

Діагностика через vins.wiki – перевірка історії автомобіля дозволить уникнути машин із прихованими дефектами або юридичними обмеженнями. Огляд двигуна та коробки – бензинові версії кращі для довгострокового використання, а дизелі варто вибирати лише зі зрозумілою історією обслуговування. Тест-драйв – варто звернути увагу на роботу варіатора, рульового управління та підвіски. Перевірка кузова та днища – хоча Mitsubishi має якісну оцинковку, автомобілі, що використовувалися в регіонах із суворими зимами, можуть мати сліди корозії.

Висновок

Mitsubishi Outlander – це надійний та практичний кросовер, але важливо правильно вибрати комплектацію. Найкращий вибір – бензинові 2.0 та 2.4-літрові двигуни з автоматичною коробкою. Дизельні версії можуть бути вигідними, але потребують ретельнішої перевірки.

Перед покупкою важливо перевірити історію автомобіля, технічний стан двигуна та коробки передач. Якщо підійти до вибору відповідально, Outlander стане надійним автомобілем на довгі роки.