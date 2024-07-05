В кожній області почергово протягом дня не вимикатимуть електроенергію, щоб виміряти фактичне споживання

“Укренерго” анонсувало зміну графіків відключень із 9 по 24 липня.

Як повідомили у компанії, протягом цього часу в усіх областях будуть змінені графіки відключень. В кожній області в один із днів протягом цих двох тижнів не буде обмежень. В інші дні обмеження споживання будуть відбуватися згідно з графіками, опублікованими обленерго в кожному регіоні.

Це необхідно для того, щоб були проведені вимірювання фактичного споживання в кожній області.

В компанії зазначили, що такі виміри проводяться щороку, взимку та влітку. Це дозволяє більш чітко прогнозувати режими роботи енергосистеми країни.

У разі відсутності масованих атак на енергетичну інфраструктуру, орієнтовний графік режимних вимірів такий:

9 липня: Дніпропетровська область;10 липня: м. Київ;11 липня: Київська, Хмельницька області;12 липня: Донецька, Чернігівська, Одеська області;16 липня: Запорізька, Вінницька, Рівненська області;18 липня: Волинська, Львівська; Чернівецька області;19 липня: Тернопільська; Полтавська, Херсонська, Закарпатська області;23 липня: Черкаська, Харківська, Миколаївська області;24 липня: Житомирська, Івано-Франківська, Сумська, Кіровоградська області.

Вимірювання не застосовуватимуть для тимчасово окупованих територій.

Завдяки таким вимірам Диспетчерський центр «Укренерго» зможе побачити, як поводяться споживачі, маючи постійний доступ до електроенергії.

“Ми зможемо визначити, скільки саме зараз, влітку, споживає кожна область без застосування обмежень, і скільки кожній області потрібно електроенергії для життєдіяльності. Отримані результати враховують зміни у кількості населення та у розміщенні підприємств”, – зазначили у компанії.

Аналіз цих даних дозволить в подальшому забезпечити більш рівномірний та коректний розподіл наявної в системі потужності між регіонами. Крім того, можна буде отримати більш точні дані про те, як розвивати енергосистему, підвищуючи її стійкість до російських атак.

Тобто, це дасть змогу більш точно визначити, де потрібно реалізувати проєкти з децентралізованої генерації в першу чергу і прорахувати оптимальні рішення для кожного регіону.

У випадку повторення Росією масованих ракетних обстрілів енергетичної інфраструктури та, як наслідок, виникнення значного дефіциту доступної потужності в енергосистемі України, проведення режимних вимірів буде перенесене до стабілізації ситуації. // LB.ua