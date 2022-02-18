Гид автомобилиста: как правильно выбирать шины на лето и зиму

Многие автомобилисты не придают выбору шин особого значения. Главное, что машина едет, а все остальное не имеет особого значения. Специалисты компании Kolesiko дают несколько советов, которые помогут при выборе летних и зимних вариантов. Обычно дистрибьюторы покупают шины оптом с завода для дальнейшей продажи, затем покупателю приходится выбирать из огромного модельного ряда и производителей.

Об обозначениях на шинах

В маркировке присутствуют информация о ширине и профиле модели (расстояние от внутренней до внешней стороны при взгляде сборку). Также указаны:

посадочный диаметр в дюймах;

индексы нагрузки и скорости;

направление вращения;

дата изготовления;

индекс износостойкости.

Как выбрать летний вариант?

Первоначально необходимо определиться с подходящей размерностью. Для этого необходимо обратить внимание на резину, установленную на заводе. Данная информация также есть в руководстве эксплуатации. Если вы хотите поставить «колеса» большего размера, то обратите внимание на резину с более низким профилем. Для расчетов можно использовать специальные шинные калькуляторы.

Также определитесь с условиями эксплуатации. Если вы часто ездите по мокрым улицам, то присмотритесь к дождевым моделям. Для агрессивного стиля езды лучше выбрать износостойкую, шумную и жесткую резину. Также посмотрите на индекс износостойкости. Если он ниже 280, то, вполне вероятно, шина является полуспортивной. У универсальных моделей данный показатель выше.

Как подобрать зимний вариант?

Все советы практически идентичны. Необходимо определиться между шипованными и нешипованными моделями. Здесь все зависит от условий эксплуатации шин. Варианты с шипами будут существенно лучше тормозить на льду. Вторые же больше подходят для чистого асфальта, они заметно меньше шумят. Больше существенных отличий нет.

Нешиповки делятся на два вида. К первому относятся модели с летним протектором. Они подходят для мягкой зимы, которая свойственна европейским странам. Второй тип — полноценная замена шипованным вариантам. Это шины с крупными грубыми «шашками» и достаточно глубоким коллектором.

При выборе следует обращать внимание на цены. Если вы собираетесь осуществить покупку для последующей перепродажи, то можно купить шины оптом. Так вы сэкономите существенную сумму денег. Если вы не хотите разочароваться с выбором, то обратите внимание на магазин Kolesiko. Здесь представлен широкий выбор моделей по доступной цене.