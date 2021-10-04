В Беларуси за комментарии о гибели ІТшника и сотрудника КГБ задержали 116 человек

С 29 сентября по 1 октября в Беларуси задержали 116 человек за комментарии о гибели минчанина Андрея Зельцера и сотрудника Комитета государственной безопасности.

Об этом сообщил правозащитный центр «Вясна», передает УНН.

С 29 сентября по 1 октября в разных городах Беларуси прошли массовые задержания людей, оставлявших комментарии в интернете по поводу гибели в минской квартире Андрея Зельцера и сотрудника КГБ. По данным МВД, за сутки ведомство установило более 200 человек, оставивших оскорбительные комментарии, сообщает “Вясна”.

По данным, которые удалось собрать правозащитникам на 4 октября, было задержано более 110 человек, однако цифра постоянно уточняется. В отношении задержанных возбуждены уголовные дела по ст. 369 Уголовного кодекса (Оскорбление представителя власти) и по ст. 130 Уголовного кодекса (Разжигание социальной вражды). Большинство задержанных не вышло на свободу спустя 72 часа после задержания, родственники части из них до сих пор не знают местонахождение своих близких.

28 сентября в КГБ сообщили, что в Минске во время рейда был смертельно ранен сотрудник ведомства. Силовики в ответ открыли огонь и застрелили жителя квартиры. Позже стало известно, что в квартире находился Андрей Зельцер, сотрудник американской EPAM Systems.

Позже из-за материала о Зельцере в стране заблокировали сайт “Комсомольской правды в Беларуси”: в нем одна из его одноклассниц хорошо о нем говорила.

Автором этой заметки является журналист Геннадий Можейко, которого задержали и поместили в изолятор на Окрестина в Минске. Он также проходит подозреваемым по статьям о разжигании ненависти (статья 130 УК) и оскорблении представителя власти (статья 369).