Гид пчеловода: как выбрать качественную вощину

Большинство пчеловодов используют рамки из дерева или пластика, покрытые вощиной. Она помогает пчелам строить соты для сбережения меда и выведения потомства. В продаже есть большой ассортимент товаров, поэтому нужно знать, на что обращать внимание при выборе.

Эксперты компании «Ваша пасека», рассказывают на что обращать внимание при выборе такого материала как вощина.

Что нужно знать о вощине

Вощина используется в качестве материала для покрытия рамки. При выборе обратите внимание на следующие особенности.

Качество. Качественная вощина положительно влияет на строительство сот. Поэтому нужно обратить внимание на вес, внешний вид и жесткость листов. Они должны быть правильной прямоугольной формы, светло-желтого цвета с блеском. Шестигранники не должны быть деформированы. На квадрате в 5,5 сантиметров должно помещаться десять ячеек.

Состав. В продаже есть натуральная и искусственная вощина. Некоторые производители выпускают комбинированные листы. Для этого воск добавляются различные компоненты, например, парафин. Такая продукция значительно дешевле, чем натуральная, однако ее прочность также значительно меньше. Ее покупают пчеловоды, желающие сократить свои расходы.

Способ хранения. Проще всего хранить вощину, созданную искусственно. Для этого не требуются особенные условия. Их просто складывают в помещении. Однако натуральные листы требуют особенного подхода. Комната для хранения должна быть умеренно теплой. От мороза вощина рассыпается, а от жары растает.

Благодаря использованию вощины пчелы экономят силы и энергию во время построения сот. Эти ресурсы направляются на другую деятельность. Насекомые могут облететь большую площадь и собрать гораздо больше пыльцы. Это увеличит количество меда, поэтому пасечники особенно заинтересованы в увеличении работоспособности пчел.

Также вощина помогает бороться с различными болезнями и является хорошей профилактикой от роения. Таким образом, пчелиная семья становится сильнее и быстрее размножается. Это положительно влияет на увеличение запасов, поэтому потомство вырастает крепким и здоровым.

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