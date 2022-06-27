Гид покупателей: почему растет популярность беспроводных наушников

Ассортимент наушников за последние десять лет резко увеличился, и сегодня они заполняют несколько полок в магазинах электроники. Что именно нужно пользователю в разных ситуациях, рассказывают специалисты компании Stylus.

С ростом популярности потоковых сервисов и появлении портативных музыкальных плееров в каждом мобильном телефоне использование наушников, также соответственно увеличился и ассортимент наушников, этому способствовало и то, что технологии позволили их сделать полностью беспроводными. Особенно популярными у молодежи стали наушники разных цветов.

Одни из самых популярных: беспроводные наушники розовые и серые

“За последние пять лет многое произошло на рынке, — говорит специалист, продающий аудиоаксессуары.

Группа продуктов, которая, по словам эксперта, быстро стала самой популярной, — это так называемые наушники-затычки, которые вставляются в уши. В настоящее время особенно популярны их беспроводные варианты. Одна из причин заключается в том, что срок службы батареи таких наушников значительно увеличился с момента первого запуска этой группы продуктов.

Пять лет назад можно было слушать беспрерывно, может быть, два часа, а сейчас время автономной работы составляет около десяти часов для самих наушников и еще 20-30 часов, когда они заряжаются в кейсе.

По словам экспертов рынка, этот тип гарнитур теперь также имеет хорошие микрофоны для телефонных звонков или для видеовстреч, включая работу на компьютере.

Эксперты отмечают две основные проблемы с беспроводными наушниками-затычками:

Они маленькие и их легко потерять. Их редко можно примерять и послушать в магазине, до покупки.

Тем не менее продажи именно этого вида наушников, показывают самый стремительный рост.

Кроме того, в наушниках этого типа теперь часто есть приложение для мобильного телефона, которое показывает, где они находятся, уровень заряда и позволяют настраивать нажатия на зоны управления в соответствии с личными предпочтениями.

Все больше беспроводности

Беспроводная связь удобна, когда вы перемещаетесь и хотите избежать беспорядка с кабелями. Раньше качество звука в беспроводных наушниках было значительно хуже, чем в проводных, но сегодня эта разница практически не заметна.

Поэтому, в то время как беспроводные наушники активно раскупают, поставки соответствующих проводных наушников сократились, но, по словам экспертов, многие все еще их также покупают. Преимущество таких наушников том, что не нужно их заряжать, в то же время их не так просто потерять.

Для некоторых потребителей наушники-вкладыши просто плохо сидят в ушах или вызывают дискомфорт. Тогда альтернативой являются традиционные накладные наушники с оголовьем на голове.

Активное шумоподавление и костная проводимость — как это работает

Большая часть современных наушников оснащена системой активного шумоподавления (ANC). Функция отключает фоновый шум, что хорошо подходит для людей в городской суете, и означает, что вам не придется увеличивать громкость, чтобы заглушить окружение. Некоторые активно используют шумоподавляющие наушники даже без музыки, просто чтобы было потише. По словам специалистов, технология шумоподавления также значительно улучшилась за последние годы.

Микрофон на внешней стороне наушников улавливает окружающие звуки. Затем создается аналогичная, но зеркальная звуковая волна. Зеркально перевернутые звуковые волны и звуковые волны из окружающей среды сталкиваются друг с другом.

Активное шумоподавление работает эффективнее при низкочастотном шуме и хуже при высокочастотном. Гладкие звуковые волны, такие как шум двигателя или гудение вентиляторов, лучше подавляются, а внезапные пики проникают легче.

Технология шумоподавления была изобретена еще в 1932 году и в 1950-х годах стала использоваться пилотами для снижения уровня шума и облегчения общения на борту. Только когда технологию удалось сделать достаточно компактной и энергоэффективной, ее также начали использовать в бытовой электронике.

Еще одной совершенно новой технологией на рынке является костная проводимость, которая основана на вибрациях, а не на звуке. Так как наушники совсем не закрывают уши, вы все равно можете слышать все звуки в окружающей среде и, например, участвовать в дискуссиях с коллегами или членами семьи.

По словам специалистов, наушники с костной проводимостью популярны, например, среди велосипедистов. Есть модели со встроенным mp3-плеером, а это значит, что потребителю не нужно сопряжение с мобильным телефоном. Например, это может быть полезно для пловцов.

Цена менее решающий фактор сегодня

По словам экспертов, в последние годы разница в качестве звука между дешевыми и дорогими наушниками уменьшилась.

Это происходит так же, как и в мобильном мире, где разница между дешевым и дорогим не так велика, как раньше.

Тенденция, которую отмечают эксперты, тем не менее, показывает, что интерес к действительно хорошим Hi-Fi наушникам также растет во время пандемии, когда люди проводят больше времени дома. В таком случае выбирают, как правило, действительно большие накладные наушники из прочных материалов — и обязательно со шнуром.

Энтузиасты утверждают, что для любой ситуации найдется пара своих наушников.