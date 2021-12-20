Гид покупателя: 4 интересных факта о рюмках

При праздничном застолье часто используются бокалы, но не редко и рюмки, в которые наливаются самые различные крепкие алкогольные напитки. Как правило, изготавливается рюмки, чаще всего, из прозрачного стекла или хрусталя.

Такой вид посуды иногда производится из высококачественного хрусталя, имеющего красивую огранку с наружной стороны емкости. Специалисты компании «VIZMU», рассказывают когда появился такой вид посуды https://vizmu.com.ua/stolovaya-posuda/rjumki, и для чего стали изобретать различные виды и типы рюмок.

1. Срок появления 19 век

Многим людям кажется, что такие модели появились очень давно и стояли на столах королей и знатных вельмож с незапамятных времен. На самом деле вельможи, цари, короли использовали исключительно огромные бокалы и кубки, которые производились на основе:

золота,

серебра,

камня.

Простолюдины использовали деревянные кружки на любой случай жизни.

В своем современном оформлении хрустальные и стеклянные изделия появились только лишь в 19-веке веке. Они впервые стали использоваться богатыми людьми и передавались из поколения в поколение, в качестве семейной реликвии.

2. Под разные напитки свои рюмки

Примерно в том же 19-веке стали изобретать различные виды и типы рюмок. Одни были предназначены для ликёра, другие для водки, третьи для текилы, четвёртые для коньяка. Аристократы использовали для определенных напитков специальные ёмкости, не пренебрегая правилами.

Позже эти правила перекочевали к обычным людям. Когда же красивые хрустальные и стеклянные модели посуды стали доступны для обычных людей, те также стали использовать правила пития алкогольных напитков из определённых видов рюмок.

3. Лафитник забыт, но не перестал быть актуальным

Модели, которые называются лафитниками незаслуженно забыты в наши времена. Однако это одна из самых удобных ёмкостей, которая была актуальной 100 лет назад. Использовалась она на для питья крепких напитков. По форме модель напоминает тюльпан на толстой, прочной, фигурной ножке с толстым и круглым основанием. Классический лафитник обязательно имеет резьбу и грани.

4. Рюмки отличаются от стопок

Обычные люди часто путают стопки с рюмками. Они считают, что это одно и то же. На самом деле рюмки имеют высокую тонкую ножку и округлое основание. Форма чаши может напоминать собой:

тюльпан;

ёмкость с большим диаметром горловины;

формы похожие на бочонок.

Стопка чем-то напоминает собой стаканчик без ножки, но обязательно с толстым стеклянным дном.

Красивые рюмки нужны в каждом доме. Главное, иметь несколько разновидностей подходящих моделей под определённые напитки спиртные или не спиртные.