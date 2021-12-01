Гид покупателя: чаще всего в «черную пятницу» и «киберпонедельник» покупали iPhone и Galaxy

Несмотря на то, что некоторые предложения все еще обсуждаются, самый жаркий сезон покупок в году наконец-то закончился. Покупки в «черную пятницу» совпали с «киберпонедельником», что привело к феерии непрерывных покупок. Тем не менее на фоне глобальной пандемии, все еще бушующей в мире, покупателей в офлайн магазинах было немного, поскольку все больше людей брали свои телефоны или компьютеры, чтобы размещать заказы через Интернет. И в эпоху карантинных ограничений и стремительного роста онлайн-продаж это имеет смысл.

Чаще всего покупатели заказывали смартфоны и ноутбуки. Модель Apple iPhone 12, цена на который была снижена даже в Украине, была самым продаваемым смартфоном в период распродаж. Возможно рост онлайн-продаж гаджетов связан и с тем, что заказ и доставку таких вещей, легче осуществить на устройствах с большим экраном, таких как ноутбуки и планшеты, потому что на большом экране легче изучать обзоры продуктов, которые вы собираетесь купить.

Линейка моделей iPhone

Что касается популярности смартфонов Apple, то сегодня линейка iPhone варьируется в цене от 399 до 1599 долларов в США. Похожая ситуация с разнообразием и в Украине, разве что цены немного выше. Поэтому найти то что подходит по потребностям и бюджету стало проще.

В 2021 году Apple выпустила четыре новые модели iPhone 13, каждая из которых включает ряд значительных обновлений, таких как новые камеры, батареи большего размера, больше памяти и более яркие экраны. Модельный ряд IPhone 13 привнес новые улучшения уже отмеченной в прошлом году семьи моделей iPhone 12. Включая четыре модели iPhone 13, Apple в настоящее время продает в общей сложности восемь вариантов по цене от 399 долларов за iPhone SE до 1599 долларов за iPhone 13 Pro Max с 1 ТБ памяти.

Линейка iPhone от Apple раньше была простой. Когда более 14 лет назад Стив Джобс анонсировал первый iPhone, на AT&T был доступен только один телефон. Единственное решение, которое принимали покупатели в 2007 году при покупке айфона, заключалось в том, хотят ли они 4 ГБ или 8 ГБ памяти.

Сегодня iPhone есть практически для всех. Скучаете по кнопке «Домой» — есть iPhone SE. Нравится дизайн iPhone 13, но не его цена? Выбирайте прошлогодние iPhone 12 и 12 Mini. Хотите маленький телефон с хорошим временем автономной работы? Тогда iPhone 13 Mini. И даже двухлетний iPhone 11, все еще вполне актуален, как и iPhone X.

Текущие iPhone в сравнении (цены в США)

Модель Стартовая цена Размер экрана Кол-во задних камер Процессор Дата выхода iPhone SE 399 долл. США 4,7 дюйма 1 A13 Bionic Апрель 2020 г. iPhone 11 499 долл. США 6,1 дюймов 2 A13 Bionic Сентябрь 2019 iPhone 12 Mini 629 долл. США 5,4 дюйма 2 A14 Bionic Ноябрь 2020 iPhone 12 729 долл. США 6,1 дюймов 2 A14 Bionic Октябрь 2020 iPhone 13 Mini 729 долл. США 5,4 дюйма 2 A15 Bionic Сентябрь 2021 г. iPhone 13 829 долл. США 6,1 дюймов 2 A15 Bionic Сентябрь 2021 г. iPhone 13 Pro 999 долл. США 6,1 дюймов 3 A15 Bionic Сентябрь 2021 г. iPhone 13 Pro Max 1 099 долл. США 6,7 дюймов 3 A15 Bionic Сентябрь 2021 г.

Чтобы усложнить выбор, некоторые iPhone имеют две камеры, другие три, а третьи четыре (включая фронтальную селфи-камеру). Также есть факт, что почти каждая текущая модель iPhone имеет Face ID, кроме одного: iPhone SE. Наличие большого количества опций неплохо, но может показаться запутывающим при покупке нового iPhone.

Подход Apple к снижению цен на старые модели, чтобы идти вместе с последними моделями iPhone, означает, что iPhone 12 теперь можно купить дешевле его первоначальной цены.

Альтернативы продуктам Apple

Альтернативой на платформе Андроид, обычно является серия Samsung Galaxy, которая прошла долгий путь и продолжает оставаться окончательным флагманом Android для пользователей, которым не нравится быть запертыми в замкнутой экосистеме Apple, и которые не приемлют китайские смартфоны из-за боязни потерять сервисы Google. Как и его конкурент Apple, линейка Galaxy S стала стала одной из самых продаваемых, тем более, что Samsung удалось частично сократить отставание от Apple в плане поддержки программного обеспечения после того, как компания взяла на себя 4-летнюю политику обновлений безопасности и 3 года обновлений ОС.

Для энтузиастов стандартного Android, существует продукт от Google — смартфон Pixel 6. Долгожданная линейка Pixel 6 стала многообещающим, предлагая лучшее из программного и аппаратного обеспечения Google в привлекательном пакете. Из стандартных Pixel 6 и 6 Pro первый, возможно, является лучшей покупкой для большинства людей из-за его заманчивой стартовой цены в 599 долларов.