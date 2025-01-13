Міноборони оголосило новий склад Антикорупційної ради

Новий склад ради виявлятиме корупцію у секторі оборони.

13 січня 2025 року відбулося засідання комісії з забезпечення проведення конкурсу з формування Громадської антикорупційної ради при Міністерстві оборони. За результатами загальнонаціонального онлайн-голосування до Ради увійшли 15 представників громадських організацій. Про це повідомляє пресслужба Міністерства оборони.

Хто увійшов до Антикорупційної ради при Міністерстві оборони:

Гудименко Юрій Володимирович (Ветеранська сокира); Ніколаєнко Тетяна Володимирівна (Незалежна антикорупційна комісія); Шуба Анастасія Вадимівна (Антикорупційна сокира); Соловйов Микита Олександрович (Антикорупційна сокира); Штанков Микита Володимирович (Ветеранська сокира); Бріт Ореста Павлівна (БОН); Нишпорка Олена Іванівна (Антикорупційна сокира); Чернов Олег Валерійович (Українське правниче товариство); Костецький Максим Юрійович (Незалежна антикорупційна комісія); Біщук Віктор Павлович (Українське правниче товариство); Трегуб Олена Миколаївна (Незалежна антикорупційна комісія); Даценко Катерина Андріївна (Центр суспільного контролю); Микитюк Антон Сергійович (Центр суспільного контролю); Масюк Віталій Володимирович (Українське правниче товариство); Прудковських Віктор В’ячеславович (Центр суспільного контролю).

Як зазначається, новий склад ради продовжить реалізацію цивільного контролю нульової толерантності посадовців до корупції у секторі оборони. // Главком