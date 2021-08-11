Гид покупателя: чем отличается ортез на колено от бандажа?

Фиксаторы для коленного сустава нужно подбирать индивидуально, обязательно примерив перед покупкой. Изделие должно плотно сидеть на ноге, чтобы получить необходимый эффект. Нервничая, пострадавшие покупают трикотажный наколенник, измеряя опухшую часть ноги. Как только отек сойдет, придется подбирать новый наколенник, потому что первый будет сидеть свободно и даже спадать. Чтобы избежать ненужных трат, эксперты рекомендуют купить регулируемый ортез на застежках.

Какие виды защиты коленных суставов встречаются?

Врач-ортопед подбирает модель и размер индивидуально каждому пациенту. Изделия различают по степени жесткости: мягкие, полужесткие, жесткие. Некоторые магазины и специалисты предлагают «брейсы» с выраженными ребрами жесткости.

Эластичные тканевые наколенники слегка поддерживают сустав при воспалениях, легких травмах, остеоартрозе. Согревающий эффект от плотного трикотажа улучшает кровообращение.

тканевые наколенники слегка поддерживают сустав при воспалениях, легких травмах, остеоартрозе. Согревающий эффект от плотного трикотажа улучшает кровообращение. Фиксаторы с отверстием необходимы для поддержания коленной чашечки и ограничения подвижности.

с отверстием необходимы для поддержания коленной чашечки и ограничения подвижности. Наколенники с боковыми шинами стабилизируют боковые связки или нейтрализуют разболтанность сустава, ограничивая возможность поворота ноги. Выделяют разные виды постановки ног: крестом, или вальгусная установка, и колесом, или варусная установка. Такое ортопедическое изделие останавливает развитие искривлений в области коленного сустава, фиксируя его в правильном положении. Частой причиной деформации является остеоартроз.

с боковыми шинами стабилизируют боковые связки или нейтрализуют разболтанность сустава, ограничивая возможность поворота ноги. Выделяют разные виды постановки ног: крестом, или вальгусная установка, и колесом, или варусная установка. Такое ортопедическое изделие останавливает развитие искривлений в области коленного сустава, фиксируя его в правильном положении. Частой причиной деформации является остеоартроз. Ортез на колено используют при тяжелых травмах. Имеют разнообразные формы и длины. О них поговорим чуть ниже.

Для обеспечения сильной фиксации необходимы жесткие ортопедические конструкции из полимеров. Чтобы надежно обездвижить сустав изделие распространяется на бедро, голень и даже стопы. Таким образом излишняя нагрузка коленного сустава распределяется по другим частям опорно-двигательной системы. Однако значительный минус в том, что за подобным наколенником нужен присмотр врача, ведь при долгом бесконтрольном ношении мышцы начинают атрофироваться.

Спортивные наколенники. В первую очередь они не лечат, а защищают от возможных трав и повреждений в процессе тренировок.

Чем отличается ортез на колено от бандажа?

Часто людям ортопеды назначают разнообразные фиксаторы, о которых говорилось выше. Но врачи могут использовать разные слова, которые означают почти одно и тоже. По факту, ортез отличается от бандажа степенью фиксации.

По степени фиксации все лангеты можно разделить на три вида:

Слабая Средняя жесткость Сильная фиксация

Бандажи обычно имеют слабую или среднюю жесткость, в то время как ортезы это обычно жесткие изделия. Они могут быть разнообразного типа и разным функционалом: выставление угла, изменение длины, циферблаты и прочее. Зачастую назначаются опытными врачами, которые и должны делать сами настройку.

Эксперты компании не рекомендуют выбирать их самостоятельно, а делать это только с лечащим врачом.