Гид покупателя: что нужно учитывать при выборе радиоуправляемого дрона

Популярность беспилотных летательных аппаратов таких как радиоуправляемый дрон или квадрокоптер, резко возросла за последние несколько лет.

Несколько десятилетий назад такие устройства существовали только в произведениях научной фантастикой или предсказаниями о будущем. Сегодня беспилотные авиационные системы или дроны быстро становятся частью нашей повседневной жизни. Их количество и сложность быстро увеличиваются. Способы использования дронов варьируются от развлекательных до коммерческих и военных.

Например в США на текущий момент по данным FAA:

Зарегистрировано 1,750,954 дронов: Из них 512 575 коммерческих дронов; и 1,234,887 развлекательных дронов.

Сертифицировано 203 876 удаленных пилотов.

Рынок мулькоптеров

В настоящее время мультикоптеры быстро набирают популярность и на украинском рынке. Отличительными особенностями таких летательных аппаратов являются воплощение новейших технологий, легкая маневренность, отличные возможности камеры, доступность и потрясающие возможности зависания, трюков и других пируэтов в воздухе.

Как правило дроны различаются по нескольким параметрам — от технических характеристик — количества винтов, батареи, наличия GPS, камері 4к и прочих — до стоимости.

Раньше дроны продавались исключительно по абсурдно дорогим ценникам и когда-то их можно было увидеть только в голливудских блокбастерах. Но технологии, лежащие в основе фотоаппаратов, мобильных телефонов и литий-ионных аккумуляторов, в последние годы эволюционировали, и теперь менее чем за 300 долларов в вашем интернет-магазине электроники вы можете получить дрон, который будет сам летать, снимать видео 4K и держаться в воздухе на срок до получаса. Даже начинающий дрон может предложить такие высококлассные возможности, как интеллектуальные режимы полета.

Но нижний сегмент рынка также не дремлет, за менее чем 50 долларов (1400 гривен) теперь можно купить базовый квадрокоптер со встроенной камерой, который может летать почти 10 минут без подзарядки. И есть множество вариантов, которые попадают где-то посередине, предлагая различные комбинации функций, качества видео и цены для каждого энтузиаста таких устройств. Ниже приведены рекомендации экспертов компании Planeta Hobby по выбору дронов для начинающих и пилотов среднего уровня, которые хотят потратить не слишком много денег.

На что обратить внимание при выборе дрона

Продукция компании DJI является бесспорным лидером в области технологий дронов и доминирует в этом бизнесе благодаря своей обширной линейке моделей (таких как Mavic, Mini, Tello и Phantom) для потребителей, любителей и профессионалов, стоимость которых начинается от 100 долларов США и превышает 20000 долларов США. Но есть и другие уважаемые и молодые бренды, производящие высококачественные потребительские квадрокоптеры, такие как JJRC, MJX, Parrot, Eachine, а также бесчисленные новички, производящие недорогие дроны, которые вы можете купить в интернет-магазине.

Как и в большинстве случаев, чем больше вы тратите, тем больше получаете. И хотя бывают исключения, большинство летающих дронов стоимостью менее 50 долларов могут разочаровать вас ограниченными функциями, примитивным управлением и всего несколькими минутами времени полета. Єксперті компании Planeta Hobby рекомендуют, при изучении вариантов обратить внимание на несколько ключевых моментов:

Управление: многие дроны поставляются со специальным пультом дистанционного управления — они часто выглядят как игровые контроллеры — и также могут управляться с помощью приложения для смартфона или их комбинации. Некоторые поставляются с очками обзора от первого лица, которые дают вам возможность захватывающего вида на полет дрона, так как если бы вы были в кабине.

Поддержка GPS: поддержка GPS сделает ваши полеты и видео более стабильными, поможет при взлете и посадке и сократит количество аварий. Дроны с GPS часто имеют функцию «возврата домой», которая может автоматически активироваться, если вы попадаете в затруднительную ситуацию.

Датчики: датчики давления воздуха, которые могут помочь с высотой или «удержанием», позволят вам сосредоточиться на управлении дроном вместо того, чтобы постоянно регулировать его скорость.

Батареи: литий-ионные батареи, которыми питается большинство лучших дронов, работают от 15 до 25 минут без подзарядки, хотя все большее количество моделей среднего уровня, таких как DJI M ini 2 , теперь может летать 30 минут и более. Тем не менее вам понадобятся и запасные батареи — чтобы продлить время полета. Общие рекомендации — взять все, что заявляет производитель, и вычесть 5–10 минут для дронов среднего размера. Игрушечные дроны обычно получают от 5 до 7 минут хорошего полета, хотя некоторые могут летать и от 10 до 12 минут.

Правила и положения: если ваш дрон детский, вам его не нужно регистрировать. В противном случае вам необходимо ознакомиться с «Правилами использования воздушного пространства Украины».

Прежде чем покупать дрон, стоит потратить немного времени на изучение цен и наличия запасных частей, аккумуляторов и других аксессуаров. И будьте осторожны с деталями сторонних производителей, особенно аккумуляторами и зарядными устройствами, которые могут быть хуже, чем рекомендуеміе производителем дронов.

Узнайте свой RTF и FPV

Как и в случае с любым хобби или технологией, здесь существует множество терминов и сокращений. Вот некоторые из тех, с которыми вы будете сталкиваться чаще всего.