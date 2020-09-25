Гид покупателя: что нужно знать при выборе акварельных красок

Существует множество разновидностей акварельных красок, поэтому, если вы не уверены, какую краску купить, эксперты компании ARTIZO рассказывают на что следует обратить внимание при выборе.

Акварельная краска содержит два основных ингредиента: тонкоизмельченный пигмент (придающий цвет) и гуммиарабик (который действует как связующее). Производители также добавляют смачивающий агент для облегчения растекания и впитывания и увлажнитель, чтобы связующее для жевательной резинки не стало хрупким.

Самое замечательное в использовании гуммиарабика в качестве связующего заключается в том, что вы можете разбавить акварельную краску водой, чтобы создать полупрозрачные мазки, не ставя под угрозу его способность прилипать к бумаге.

С помощью качественных акварельных красок вы можете рисовать практически в любом жанре, от пейзажей и городских пейзажей до ярких абстракций и резких фотореалистичных картин. Они нетоксичны, легко чистятся, и при правильном планировании можно довольно быстро рисовать.

Если вы новичок, не расстраивайтесь! Просто выберите несколько красок, начните практиковаться, а все остальное встанет на свои места

Качество

Как и акрил, вы можете купить акварельные краски профессионального качества и обычного. Акварели для художников имеют более высокую концентрацию тонко измельченного пигмента. Краски для начинающих могут содержать более дешевые пигменты и больше наполнителей и расширителей.

Обычно выбор зависит от бюджета и художественных целей. Акварельные краски художественного качества, очевидно, дороже, но вы получите лучшее с точки зрения стойкости, интенсивности и прозрачности.

Если вы новичок, просто хотите поэкспериментировать с новыми медиа, не стесняйтесь начинать с обычных акварелей. Продолжая экспериментировать, купите несколько цветов более высокого качества и судите сами, насколько лучше они выглядят. Но даже если вы не заметите разницы, помните, что высококачественные краски сохранятся намного дольше. Это важно, если вы хотите создавать картины, которые прослужат вам многие годы.

Цвет

Есть много цветов на выбор, и их характеристики зависят от производителя. Технически вы можете получить любой цвет, просто смешав основные цвета (красный, желтый и синий), но смешанные цвета будут тусклыми и безжизненными. Однопигментные цвета намного ярче и насыщеннее.

Большинство из нас не могут позволить себе покупать каждый цвет, поэтому есть о чем подумать, когда дело доходит до создания ограниченной, но универсальной цветовой палитры. Существуют объективные критерии, такие как постоянство и прозрачность, но выбор цвета в конечном итоге зависит от личных предпочтений.

Вам просто для начала, нужна базовая цветовая палитра, и по мере того, как вы набираетесь опыта и накапливаете другие цвета, вы поймете, что работает для вас, а что нет.

Если вы покупаете свои первые акварели, начните с качественного набора художников или набора для начинающих (в зависимости от вашего бюджета) от надежного бренда, и у вас будет хорошая стартовая цветовая палитра, которую вы можете добавлять по мере необходимости.

Некоторые художники покупают одинарный черный пигмент, но его также можно создать путем смешивания основных цветов. Вы также можете купить белую краску, но большинство акварелистов (особенно пуристов) предпочитают использовать белую поверхность бумаги.

Имейте в виду, что названия цветов разных брендов не совпадают. Два разных производителя могут использовать одно и то же название цвета, но использовать разные пигменты, которые дают разные оттенки. Поэтому, если вам нравится определенный цвет, но вы хотите попробовать его с другим брендом, обратите внимание на конкретный содержащийся в нем пигмент (обычно это кодовое название, например PR108).

Стойкость

Под стойкостью понимается способность краски выдерживать воздействие света и влажности без выцветания, потемнения или изменения цвета. Это качество, также называемое светостойкостью. Ищите рейтинг ASTM на упаковке и соглашайтесь со светостойкостью «отлично» или «очень хорошо».

Прозрачность

Акварельная краска ценится за ее прозрачность: способность света проходить через краску и отражаться от белой поверхности бумаги, создавая замечательный люминесцентный эффект.

Вы также можете купить непрозрачную акварель, но если вы только начинаете, не беспокойтесь об этом различии. Некоторые пуристы вообще не верят в использование непрозрачной акварели. Со временем вы научитесь использовать прозрачность для улучшения акварельных рисунков и узнаете, нужны ли вам непрозрачные цвета.

Когда дело доходит до наслоения, вам нужно подумать о прозрачности краски. Важно планировать заранее и накладывать прозрачные цвета на слои перед непрозрачными, потому что они не будут отображаться наоборот. Вы можете сделать непрозрачные цвета более прозрачными, разбавив их водой, но это может уменьшить их интенсивность.

Итак, как узнать, какие прозрачные, а какие непрозрачные? Обычно производители сообщают на емкости или упаковке, если цвет прозрачный. Например, Winsor & Newton маркирует прозрачные краски маленьким белым квадратом, а непрозрачные цвета черным квадратом. Если прозрачность не указана, поищите информационный буклет производителя, где он объясняет характеристики своих красок.

Наконец, многие опытные художники любят тестировать новые краски, прежде чем они рискнут использовать их на картине. Тест на прозрачность прост. Воспользуйтесь перманентным маркером и нарисуйте широкую черную линию на листе бумаги. Обводите каждый цвет по участку линии, и после того, как они высохнут, вы можете определить прозрачные цвета как те, которые кажутся исчезающими на линии, а непрозрачные как те, которые видны или оставляют осадок.

Бренды

Качество и характеристики акварельной краски будут различаться в зависимости от марки, но это не значит, что вы не можете смешивать и сочетать. Нет одного лучшего бренда. Некоторые производители преуспеют в производстве определенных цветов, но разочаруют в других. На самом деле все сводится к личным предпочтениям. Эксперты советуют поэкспериментировать с разными брендами и посмотреть, что вас подходит больше всего. Как только вы остановитесь на цветах, которые вам нравятся, вы можете начать экономить, покупая их в больших тубах.