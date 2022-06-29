Гид покупателя: что представляют собой новые «убийцы» iPad Pro от Samsung

Большие планшеты продаются все лучше и лучше и они уже готовы конкурировать с ноутбуками по размерам и начинке. В средине февраля Samsung бросил вызов своему основному конкуренту Apple с тремя новыми альтернативами iPad: Samsung Galaxy Tab S8, Galaxy Tab S8 Plus и Galaxy Tab S8 Ultra.

Последние планшеты Samsung являются обновлением серии Galaxy Tab. Эти модели 2022 года выпускается с тремя размерами экрана.

14,6-дюймовый экран на самой большой модели

Самый оснащенный последними технологиями является вариант Galaxy Tab S8 Ultra он призван стать конкурентом самых роскошных моделей Apple Ipad Pro. OLED-экран с высоким разрешением имеет размер 14,6 дюйма, что делает его таким же большим, как многие ноутбуки.

Galaxy Tab S8 и Galaxy Tab S8+ меньше по размеру и имеют экраны 11 и 12,4 дюйма соответственно. Самый маленький Galaxy Tab S8 единственный с ЖК-экраном в отличие от старших товарищей у которых OLED-дисплеи.

Вычислительная мощность основана на новейшем процессоре Snapdragon 8 Gen 1, изготовленным по технологии 4-нм, который на самом деле был произведен Samsung.

Работает как дополнительный экран для ПК

Основное внимание в планшетах Samsung уделяется сочетанию производительности с развлечениями. Все три модели Galaxy Tab S8 поставляются со смарт-ручкой (S Pen), которую можно использовать для заметок или для переключения между страницами во время презентации, демонстрируемой на планшете.

Интерфейс One Ui Tab 4, адаптированная для планшетов версии с ОС Android 12, также получил улучшенную поддержку многозадачности, в том числе когда речь идет об отображении окон приложений рядом на экране.

Специальный режим Samsung Dex также обеспечивает рабочую среду, более похожую на рабочий стол, где вы можете, среди прочего, изменить размер окна большего количества приложений и подключить планшет к внешнему экрану проще, чем раньше.

Galaxy Tab S8 также можно использовать в качестве внешнего экрана для некоторых компьютеров с Windows 10, поддерживающих беспроводное отображение.

Фильмы в Dolby Atmos и видеовстречи

В качестве аксессуара к новому планшету Samsung также предлагаются два варианта клавиатуры с тачпадом и бесступенчатой ​​подставкой.

Поддержка Dolby Atmos с четырьмя динамиками серии Galaxy Tab S8 обеспечит более качественный звук как для видеозвонков, так и для потоковой передачи фильмов. Три встроенных микрофона также помогут убрать фоновый шум, а также изолировать и выделить голос пользователя планшета во время видеовстреч.

Tab S8 Ultra также оснащен двумя 12-мегапиксельными фронтальными камерами и широким углом обзора 120 градусов, что может быть удобно, если вы одновременно участвуете в видеовстрече с помощью планшета с несколькими людьми.

Столько стоит версии Galaxy Tab S8

Новые планшеты Samsung уже доступны в Украине. Цена имеет широкий диапазон, учитывая различные конфигурации всех трех моделей.

Самая дешевая версия Galaxy Tab S8 с Wi-Fi с 8 ГБ ОЗУ и 128 ГБ памяти стоит от 26 тыс грн. Galaxy Tab S8 Ultra с 12 ГБ ОЗУ и 256 ГБ встроенной памяти — 50 тыс грн. Цена Galaxy Tab S8+ в конфигурации с 8 ГБ ОЗУ и 128 ГБ встроенной памяти составляет 40 тыс грн.

Самый дешевый же планшет Apple iPad Pro начинается от 60 тыс.