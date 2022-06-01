Гид покупателя: что такое многофункциональный нож

Обычно многофункциональными принято называть складные ножи, в которых помимо ножевого клинка есть еще несколько инструментов, значительно расширяющих их варианты их применения или позволяющих поберечь клинок. Не использовать лезвие для работ, способных быстро его износить. Ну, например, хорошо известно, что консервные банки лучше открывать специальной открывалкой, а не ножом.

Почему многофункциональный нож часто называют швейцарским?

Многофункциональные ножи обычно называют «швейцарскими».

Хотя Швейцария и не является родиной многофункциональных ножей (с тем же успехом мы могли бы назвать их римскими).

Просто так сложилось, что швейцарская компания Victorinox (Викторинокс) является основным производителем функциональных ножей современного типа.

Что означает название Victorinox?

Компания эта достаточно старая и уважаемая. Основана она еще в 1884 году Калом Эльзнером. Название компании состоит из двух частей: «Виктория» (так звали мать Эльзнера) и «Инокс» – нержавеющая сталь.

Семья и мать были очень важны для Эльзнера, потому что сильно поддерживали его. А однажды даже спасли его карьеру и бизнес.

Как видим, Карл был хорошим сыном.

Ну, а нержавеющая сталь в начале двадцатого века была настоящей высокотехнологичной новинкой и важным преимуществом продукции фирмы. Поэтому не удивительно, что упоминание о ней даже было вынесено в название бренда.

Почему швейцарские ножи называют армейскими?

История показывает, что военные заказы совершают с бизнесом настоящие чудеса. Для Victorinox сотрудничество с армейцами стало настоящим спасением.

Правда, по некоторым причинам, швейцарские военные изначально не хотели работать с отечественным производителем. Они предпочитали немецкую фирму Solingen.

Но ножи от Victorinox все же были действительно передовыми конструкциями своего времени. Они имели ряд преимуществ, за которые мы ценим их до сих пор: высокое качество, нержавеющая сталь, и главное – многофункциональность.

К тому же швейцарской армии в те времена «повезло» принять на вооружение свою первую магазинную винтовку, которая имела одну неприятную особенность – для ее регулярного обслуживания обязательно требовалась отвёртка.

Надо намекать, что в наборе инструментов ножа от Victorinox, отвёртка была?

И не только отвёртка!

Поэтому неудивительно, что военные начали покупать швейцарские ножи сами (за свой счет) и пользоваться ими вместо официальных «золингенов».

Со временем военное руководство признало очевидные преимущества ножей от Victorinox и приняло их на вооружение.

Так началось восхождение этой марки на пьедестал, который она до сих пор занимает по праву.

И именно поэтому подобные ножи до сих пор называют «швейцарскими армейскими». Хотя многие из них давно уже не имеют отношения ни к Швейцарии, ни к армии.

Только ли в Швейцарии выпускают швейцарские ножи?

Многофункциональных ножей по всему миру выпускается очень много. Кроме цены и изготовителя их можно, если угодно, разделить и по назначению. Но основной нишей большинства из них является EDC – every day carry, то есть служить инструментом повседневного ношения и применения.

Иногда многофункциональники больше похожи на викториноксы, порой меньше. Но найденная когда-то оптимальная конструкция в них присутствует в той или иной степени в большинстве случаев.

Чаще набор инструментов в таких ножах более или менее стандартный. Плюс минус – несколько бонусов. Самыми полезными из них (кроме клинка) являются, например, открывалки для бутылок и консервов.

Ну и (конечно же) штопор!

Не стоит сомневаться, многофункциональный нож поможет вам далеко не один раз. Более того, он гарантированно сделает вас всеобщим любимцем и незаменимым человеком в любой компании. Ибо наши, по каким-то странным причинам не носящие ножей, друзья, не раз и не два будут нуждаться в вашей помощи!

Так что, если вы надумаете купить многофункциональный швейцарский нож, вы поможете не только себе, но и многим добрым людям вокруг себя!

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