Гид покупателя: что такое пин-ап и откуда он взялся

Задолго до того, как у нас появились модели в Instagram, в середине 20-го века правил Pinup. Моделирование в стиле пин-ап началось в конце 1800-х годов, но стало популярным в 1940-х и 1950-х годах. Такие рисунки получили свое название, потому что плакаты были предназначены для прикрепления к стене и обычно продавались в журналах, газетах, календарях и на открытках. Пин-ап модели, как правило, были гламурными моделями, манекенщицами и актрисами.

Хотя самые ранние рисунки тушью и цветные рисунки девушек в стиле пин-ап произошли от печатных иллюстраций подпольных газет и журналов в Европе, название «пин-ап» стало американской концепцией и продуктом 1870-х годов. Похоже, что все историки согласны с тем, что это был период стремительных изменений морали в Соединенных Штатах Америки.

С 1880 по 1930 год эксплуатация женской фигуры неуклонно росла и перекликалась с тем, что происходило на сцене в Соединенных Штатах. Эти неопознанные и малоизвестные молодые шоу-девушки, танцовщицы и обнадеживающие актрисы стали самыми первыми настоящими пин-ап моделями, которых также использовали в качестве сексуальных объектов для продажи товаров. Идея использования женской сексуальной привлекательности для привлечения людей к различным идеям и продуктам существует с самого начала человечества, нравится нам это или нет, отмечает издание mlpinup.com.

Многие специалисты изучающие это явление не могут понять, почему девушка в стиле пин-ап была создана в Соединенных Штатах, а не во Франции или Великобритании. Британская культура была старше, сильнее и намного более устоявшейся, чем в Соединенных Штатах Америки, плюс американские корни произошли от британцев, поэтому они должны разделять тот же набор моральных ценностей, но это было не так.

Почему же тогда Соединенные Штаты стали лидером по публикации девушек в стиле пин-ап в книгах, календарях и журналах для публики? В 17- м веке, англичане имели цветущее подпольное издательское движение, печатавшее игральные карты, книги и журналы на порнографические темы, которые были распространены по всей стране и даже во Францию.

Официальный издательский мир британской верхушки был очень консервативным и извлекал прибыль только из сообщений о новостях или специализированных мировых событиях. Все были счастливы и не было никакой необходимости в подобной газетной публикации, чтобы заполнить пробел между порнографией и викторианскими романами. Были предприняты попытки создания множества дешевых, некачественных публикаций, рассказывающих о насилии, преступлениях и тайнах и они назывались «Penny Dreadful», однако ни в одной из них не было ничего, связанного с сексом, и вообще ничего с участием девушек в стиле пин-ап. Все изменилось в 1903 году, когда британский пионер издательского дела Альфред Хармсворт начал публиковать конкурсы красоты и купающихся красоток в своей газете «Mirror».

Это был тот же год, когда французские полуобнаженные открытки были впервые выпущены в Соединенном Королевстве, в сочетании с тем фактом, что британские публикации намного отставали от американских в печати девушек в стиле пин-ап. В 1889 году молодой Хармсворт начал следить за популярной американской прессой и быстро развивающейся издательской индустрией в Соединенных Штатах.

Он заявил, что британские газеты и периодические издания предназначены для «высокопрофессиональных занятий» и что американские газеты и журналы намного опережают все, что издается в Великобритании или Европе в отношении девочек в стиле пин-ап. Очень важно понимать, что сегодня большинство историков слишком часто проводят параллели между 19- м веком Америки и Великобритании в отношении социальных, моральных и сексуальных исследований.

В обеих странах был класс домохозяек, которые служили своему мужу, готовили, шили, стирали и вынашивали его детей, в сочетании с более низким классом женщин, которые обеспечивали сексуальное удовлетворение в танцах, бурлескных труппах и проституции. Для британского общества двух сотен лет было источником порнографии , который обнаружился в различных формах и женская нагота была всего лишь небольшая часть британского образа жизни. Рост американских журналов продолжался до середины 1930-х годов, которые стала периодом расцвета американских девушек в стиле пин-ап.

Многочисленные художники с 1960-х до начала двадцать первого века использовали пин-ап как средство противостояния патриархальной гендерной динамике субъект-объект в пользу феминистской эстетики самоопределения и удовольствия.

Сегодня пин-ап обычно встречается в мире татуировок, и винтажных плакатов. Татуировка действительно расцвела как вид искусства за эти годы. Татуировки в стиле пин-ап — это классика, но добиться правильных пропорций в небольшом масштабе сложно. Легко определить, когда на рисунке пин-ап что-то не так, будь то руки, ноги или лицо.