Легенда українського футболу Андрій Шевченко пішов у… позаштатні радники Зеленського

Президент України Володимир Зеленський вирішив призначити легенду українського футболу Андрія Шевченка позаштатним радником.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на відповідний указ глави держави.

Нагадаємо, що Андрій Шевченко – один з найвідоміших футболістів в історії України.

Він був гравцем “Мілана” та “Челсі” – відомих європейських клубів. Шевченко кілька разів ставав найкращим бомбардиром чемпіонату Італії, завойовував Кубок Чемпіонів та Суперкубок Європи.

Також український спортсмен є володарем “Золотого м’яча” і ставав найкращим нападником УЄФА у 2006 році.