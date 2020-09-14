Утверждены правила голосования во время карантина: личные ручки, дистанция, дезинфекция

Кабинет министров Украины утвердил порядок осуществления противоэпидемических мероприятий во время организации и проведения выборов в условиях карантина. Принятые правила касаются, в частности, проведения местных выборов 25 октября в Украине.

Как сообщает «Урядовий портал», соответствующее решение было принято на внеочередном заседании 14 сентября.

Документ предусматривает ряд дополнительных требований по сдерживанию эпидемии:

Опросы избирателей о наличии симптомов ОРВИ, температурный скрининг всем, кто приходит в избирательные комиссии;

Наличие на входе в помещение избирательной комиссии антисептиков для рук

Оборудование мест для сбора и утилизации средств индивидуальной защиты (масок, перчаток и т.д.).

Нанесение в помещениях разметки для соблюдения социальной дистанции не менее метра

Движение избирателей на вход и выход должно быть разделено

Рекомендуется одновременное пребывание в помещении избирателей из расчета не более трех человек на один стол для выдачи бюллетеней.

Стулья, столы, мебель, которые используются избирательной комиссией, должны быть изготовлены из пригодных к дезинфекции материалов. Использование ткани на столах не допускается.

Члены избирательной комиссии должны придерживаться физического дистанцирования — сидеть на расстоянии не менее 1 метра друг от друга, или применять физические барьеры, например, прозрачные экраны.

Протирание дверных ручек, поручней, сидений и т.д. дезинфицирующими средствами нужно проводить не реже одного раза в 2 часа, а влажную уборку помещения — не реже одного раза в 4 часа

Можно обрабатывать отдельные части избирательных урн, но нужно не допустить попадания веществ и средств дезинфекции внутрь

Избиратели должны придерживаться противоэпидемических мер, продезинфицировать руки перед входом в помещение, находиться в респираторе или защитной маске. Члены избирательной комиссии могут обратиться к избирателям с просьбой временно снять маску для подтверждения личности.

В избирательные участков не рекомендуется брать детей.

Рекомендуется пользоваться в участках личной ручкой

Избиратели, которые находятся на самоизоляции, могут осуществлять голосование по месту пребывания. Для этого нужно не позднее 20 часов последней пятницы перед днем ​​выборов подать заявление с добавленной справкой медучреждения о состоянии здоровья (пребывание на самоизоляции).

Средства защиты должны иметь все члены избирательной комиссии, официальные наблюдатели, полицейские, работники органов, учреждений, на территории которых размещены помещения для голосования.

В случае выявления COVID-19 у одного из членов избирательной комиссии, все остальные члены комиссии могут продолжать работу при отсутствии опасных симптомов.

В случае контакта с больным без применения средств индивидуальной защиты, такие члены избирательной комиссии направляются на самоизоляцию.

К работе на специальных избирательных участках, образованных в стационарных учреждениях здравоохранения и учреждениях исполнения наказаний, СИЗО, членам избирательной комиссии, официальным наблюдателям, полицейским, рекомендуется не позднее чем за 72 часа до дня выборов пройти ПЦР-тест.

После завершения подсчета голосов, передачи протоколов и бюллетеней для голосования в помещении избирательной комиссии проводится заключительная дезинфекция.

Расширен перечень лиц, которым разрешен въезд на территорию Украины на время действия карантина. Пустят официальных наблюдателяей от иностранных государств и международных организаций, которые будут вести наблюдение за ходом избирательного процесса.

Местные выборы 2020 в Украине: что известно

5 сентября в Украине стартовал избирательный процесс в рамках подготовки и проведения местных выборов, которые запланированы на 25 октября.

Согласно календарному плану основных организационных мероприятий по подготовке и проведению местных выборов, до 24 сентября включительно запланировано представление документов в соответствующие теризбиркомы для регистрации кандидатов в депутаты и кандидатов на должности сельского, поселкового и городского головы.

Отказаться от баллотирования кандидат или партия, которая его выдвинула, могут до 5 октября.

Начинать осуществлять предвыборную агитацию партия или кандидат должны на следующий день после регистрации, а завершить — в 24:00 24 октября.

Кроме того, согласно плану, теризбиркомы должны образовать участковые избирательные комиссии до 9 октября.

Голосование будет проходить с 8:00 до 20:00 25 октября, а установить его результаты избиркомы имеют по 6 ноября включительно.

В ЦИК заявили, что зачисление административной единицы до «красной зоны» эпидемической опасности не является основанием для отмены выборов на этой территории.

УНИАН