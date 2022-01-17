Гид покупателя: функции и технологии современных стиральных машин

При покупке стиральной машины помимо стандартных характеристик, таких как скорость оборотов, максимальный вес вещей для загрузки, тип двигателя, тип привода и прочих, важно учитывать и другие функции и технологии. Стиралки по своим возможностям за последние годы значительно ушли вперед. И даже недорогая модель может обладать рядом функций, о которых многие пользователи даже не подумали бы.

Разумеется, с появлением дополнительных возможностей растет и цена стиральной машины, и иногда довольно существенно. Но те, кто решаются доплатить за функционал, обычно остаются довольны.

Примеры дополнительных функций, технологий и режимов

Вы можете приобрести современную вертикальную или фронтальную стиральную машину, в которой будут следующие функции, режимы или технологии стирки:

Возможность дозагрузки белья. Наверное, у каждого было такое, когда после запуска стиралки находилась еще пара носков или какая-то футболка, которую тоже нужно было забросить в барабан. Такие ситуации приносят мало удовольствия, ведь ту футболку или пару носков придется либо стирать вручную, либо отложить до следующей стирки в машине. Так было до появления возможности дозагрузки белья, которую сделать прямо во время стирки.

Обработка вещей паром. Допустим, вы нашли в шкафу классную футболку и хотите ее сразу надеть. Она чистая, но у нее несвежий залежалый запах. В таком случае вы просто забрасываете ее в барабан и включаете обработку паром. Через определенное время достаете посвежевшую и лишь немного влажную вещь.

Отложенная стирка (отсрочка старта). Если вы знаете, что вам утром нужно постирать, но вы можете забыть включить машину, просто воспользуйтесь этой функцией. Поместите белье в барабан, засыпьте порошок и установите нужное время для начала стирки. Утром машина запустится сама.

Сушка. А эта функция будет полезна, если вы регулярно забываете развесить вещи после стирки или их просто негде развешивать. Машинка высушит их сама. Правда длиться это может и несколько часов. Ну и электроэнергии потребуется больше.

Ночной режим. Если у вас установлен двухтарифный счетчик, то стирку и сушку лучше запускать ночью. При этом стиралка не потревожит ваш сон, так как шуметь она будет гораздо меньше.

Экономичная стирка. Этот режим позволит сэкономить еще больше, ведь в таком режиме устройство потребляет меньше электричества, чем в стандартном.

Контроль уровня пены. Если пены образовывается больше, чем нужно, машинка сливает ее в канализацию и заливает воду. Эта функция позволяет исключить риск просачивания пены через барабан и возникновение других сопутствующих проблем.

Перечисленные режимы и функции очень полезные, но они являются лишь малой часть того, что сейчас существует. Кроме них в стиралке может быть дополнительное полоскание, функция очистки барабана, контроль дисбаланса, защита от скачков напряжения в электросети, функция глажки и т.д.

Самые современные модели оснащаются smart-управлением. Ими можно управлять прямо со смартфона, что очень удобно.