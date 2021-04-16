Алкогольная зависимость – распространенная проблема. Несмотря на стремительное развитие медицинских услуг, она все еще остается актуальной и животрепещущей. Для того, чтобы эффективно справляться с данной болезнью, нужно четко определять, к какому типу она относится, — считают специалисты. Для этого стоит различать виды алкогольных зависимостей.

Какие бывают виды алкогольных зависимостей

Технически выделяют два виды алкогольных зависимостей – социальную и наследственную.

Социальный алкоголизм берет свое начало в зрелом возрасте и чаще всего развивается под действием факторов внешней среды – стресса, смены окружения, тяжелых утрат.

Наследственный алкоголизм развивается с подросткового возраста или немного позже, даже у представителей благополучных слоев населения, и характеризуется стремительным развитием.

Прогрессируют оба вида алкоголизма по одному сценарию, который разделяется на четыре этапа:

учащение употребления; потеря контроля; усугубление последствий; ощутимая зависимость.

Все начинается с того, что человек начинает чаще употреблять алкоголь, у него нет необходимости находить конкретный повод, он притягивает возможность употребления алкогольных напитков буквально под любое жизненное обстоятельство.

Позже человек не замечает, как много он употребляет с каждым разом, ему нужно все больше и больше. Ухудшаются социальные связи, теряется контакт с близкими людьми.

Все выплывает в психическую и физическую зависимость, с которой помогает бороться уже нарколог.

Некоторые ученые выделяют три стадии зависимости:

компенсированную; субкомпенсированную; декомпенсированную.

Первая стадия – легкая, длится около 5 лет и характеризуется приемом алкоголя только для того, чтобы облегчить физическую или психологическую боль.

Вторая уже характеризуется физической зависимостью и сильным похмельным синдромом. На этом этапе уже развиваются проблемы печени и сердечно-сосудистой системы.

Третья стадия хроническая и наступает примерно после 10-15 лет постоянного употребления алкогольных напитков. На данном этапе человек физически не может отказаться самостоятельно от употребления алкоголя, теряет контроль и меру употребления.

В случае, если вы наблюдаете у себя или близких первую стадию, обратите внимание на свой режим жизни, на свои психологические проблемы и при необходимости обратитесь к специалистам.