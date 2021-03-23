Специфика работы в Польше для украинцев: вакансии, зарплаты и условия трудоустройства
Ежегодно тысячи украинцев едут на заработки в Польше. Страна лояльно относится к мигрантам и может предложить достойный уровень заработка. Работа в Польше оплачивается от 2500 злотых и выше.
В Украине таких зарплат не найти даже на топовых позициях, отмечают в компании We Work. Несмотря на насыщение рынка труда, найти работу по специальности или без неё не так уже и трудно.
Для иностранцев без знания языка работа в Польше чаще всего предлагается на вакансиях с физическим трудом. Для такой занятости не так уж важен стаж, образование и знание языка,- отмечают в компании.
99% украинцев, которые едут зарабатывать деньги, ищут именно такие вакансии. Это даёт возможность заработать деньги без особых сложностей и получить вакантное место.
Какие вакансии открыты в Польше?
Если вы не знаете, какая вакансия подойдёт именно вам, стоит посмотреть базу предложений в разных сферах. Такую информацию могут предоставить кадровые агентства, сайты по трудоустройству и социальные сети.
Если вы едите на работу впервые, то лучше обратится в кадровое агентство. Здесь помогут подобрать вакансию, открыть визу и оформить пакет документов, который нужен иностранцу. Чаще всего вакансии в Польше открываются в таких сферах:
- Работа на заводах, фабриках, в цехах;
- Работа на ферме;
- Вакансии в сферах сельского хозяйства;
- Клининг;
- Сфера обслуживания;
- Иная работа.
Вакансии имеют градацию по возрасту, полу и навыкам. Бывает работа для женщин, мужчин, семейных пар, студентов. Если вакансия универсальна, то в описании работы это указывается. Соискателю остаётся подобрать работу, которая его устроит и подать запрос.
Сколько платят в Польше?
Минимального порога заработка на законодательном уровне нет. Зарплата украинцев ниже, чем у поляков и легализованных мигрантов из стран ЕС. Но, в Украине такие деньги заработать сложно, поэтому многих заробитчан этот факт устраивает.
Минимум сколько можно получить в Польше – 20 000 гривен. Оплата ведётся в злотых за каждый рабочий час. Вакансии оплачиваются не одинаково.
Например, на ферме можно зарабатывать от 8 злотых в час, а на фабрике или заводе персонал получает от 14 злотых в час. Смены длятся по 10-12 часов, работа или с одним выходным в неделю или вообще без выходных.
Дополнительная доплата может быть в таких случаях:
- Премии за превышение плана;
- Переработки по времени;
- Ночные смены;
- Работа в выходные и праздники.
Что нужно для трудоустройства?
Трудовые мигранты работают по договору Umowa o Prace. Нужно открывать рабочую визу на определенное время и определенную профессию.
У соискателя должен быть действующий загранпаспорт на весь период работы. Дополнительные документы запрашиваются при оформлении. В большинстве случаев знания языка не требуется, важнее физическая выносливость и отсутствие вредных привычек.
В большинстве случаев соискатели ищут работу в Польше через кадровое агентство, что помогает устроиться на легальную работу и сразу начать зарабатывать. Подробности оформления можно узнать на месте или почитать в интернете. Главное выбрать надежную компанию, которая реально трудоустраивает соискателей.Tweet