Специфика работы в Польше для украинцев: вакансии, зарплаты и условия трудоустройства

Ежегодно тысячи украинцев едут на заработки в Польше. Страна лояльно относится к мигрантам и может предложить достойный уровень заработка. Работа в Польше оплачивается от 2500 злотых и выше.

В Украине таких зарплат не найти даже на топовых позициях, отмечают в компании We Work. Несмотря на насыщение рынка труда, найти работу по специальности или без неё не так уже и трудно.

Для иностранцев без знания языка работа в Польше чаще всего предлагается на вакансиях с физическим трудом. Для такой занятости не так уж важен стаж, образование и знание языка,- отмечают в компании.

99% украинцев, которые едут зарабатывать деньги, ищут именно такие вакансии. Это даёт возможность заработать деньги без особых сложностей и получить вакантное место.

Какие вакансии открыты в Польше?

Если вы не знаете, какая вакансия подойдёт именно вам, стоит посмотреть базу предложений в разных сферах. Такую информацию могут предоставить кадровые агентства, сайты по трудоустройству и социальные сети.

Если вы едите на работу впервые, то лучше обратится в кадровое агентство. Здесь помогут подобрать вакансию, открыть визу и оформить пакет документов, который нужен иностранцу. Чаще всего вакансии в Польше открываются в таких сферах:

Работа на заводах, фабриках, в цехах;

Работа на ферме;

Вакансии в сферах сельского хозяйства;

Клининг;

Сфера обслуживания;

Иная работа.

Вакансии имеют градацию по возрасту, полу и навыкам. Бывает работа для женщин, мужчин, семейных пар, студентов. Если вакансия универсальна, то в описании работы это указывается. Соискателю остаётся подобрать работу, которая его устроит и подать запрос.

Сколько платят в Польше?

Минимального порога заработка на законодательном уровне нет. Зарплата украинцев ниже, чем у поляков и легализованных мигрантов из стран ЕС. Но, в Украине такие деньги заработать сложно, поэтому многих заробитчан этот факт устраивает.

Минимум сколько можно получить в Польше – 20 000 гривен. Оплата ведётся в злотых за каждый рабочий час. Вакансии оплачиваются не одинаково.

Например, на ферме можно зарабатывать от 8 злотых в час, а на фабрике или заводе персонал получает от 14 злотых в час. Смены длятся по 10-12 часов, работа или с одним выходным в неделю или вообще без выходных.

Дополнительная доплата может быть в таких случаях:

Премии за превышение плана;

Переработки по времени;

Ночные смены;

Работа в выходные и праздники.

Что нужно для трудоустройства?

Трудовые мигранты работают по договору Umowa o Prace. Нужно открывать рабочую визу на определенное время и определенную профессию.

У соискателя должен быть действующий загранпаспорт на весь период работы. Дополнительные документы запрашиваются при оформлении. В большинстве случаев знания языка не требуется, важнее физическая выносливость и отсутствие вредных привычек.

В большинстве случаев соискатели ищут работу в Польше через кадровое агентство, что помогает устроиться на легальную работу и сразу начать зарабатывать. Подробности оформления можно узнать на месте или почитать в интернете. Главное выбрать надежную компанию, которая реально трудоустраивает соискателей.