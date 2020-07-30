Гид покупателя: где обычно используют электрогенераторы
Чтобы пользоваться электроприборами в таких местах, где центральное электроснабжение отсутствует, обычно используют электрогенераторы. Эти компактные и мощные устройства покупают, чтобы брать с собой на дачу, на пикник, на охоту или рыбалку.
В сельской местности электрогенератор рекомендуется держать в каждом доме на случай внезапного отключения энергии или перепадов напряжения в центральной сети, отмечают специалисты компании ROMB.
На каком топливе работают генераторы
В зависимости от типа потребляемого топлива, эти устройства могут быть:
- бензиновыми;
- дизельными;
- газовыми;
- комбинированными.
Модели на бензине характеризуются финансовой доступностью, минимальным уровнем шума, удобством транспортировки. Главный их минус заключается в дороговизне бензина.
К бензиновому типу относятся инверторные электрогенераторы, которые обеспечивают бесперебойную работу высокочувствительной техники. Они стоят дороже, но расходуют топливо экономичнее.
Устройства на газе работают тихо и стоят недорого. Но для них надо регулярно подвозить топливо в баллонах.
Дизельные модели ценятся за надежность и экономичный расход солярки. Однако они издают шум во время работы, а при температуре воздуха от -5°С солярка начинает замерзать.
Комбинированные модели способны функционировать как на жидком топливе, так и на газе. В роли жидкого топлива может выступать как дизель, так и бензин. В момент смены топлива сбоев электроснабжения не происходит.
Какова оптимальная мощность
Выбирая генератор по мощности, следует ориентироваться на его предстоящее место применения:
- для дач и загородных участков достаточно 1.5-2 кВт/ч;
- компактному коттеджу потребуется 5-6 кВт/ч;
- большим домам с насосной канализацией и автономным водоснабжением нужна электростанция мощностью как минимум 10-12 кВт/ч.
Показатель мощности прибора указывается либо на его корпусе, либо в паспорте.
Одна фаза или три
Электрогенераторы бывают однофазными либо трехфазными. Однофазные оптимальны для стандартного питания от сети 220 В, трехфазные приобретают для сетей на 380 В.
Как запускать прибор
Запуск у электрогенераторов может быть:
- ручным;
- электрическим;
- автоматическим.
Чтобы запустить ручную модель, нужно дернуть за ее пусковой шнур. Это удобно, только если включать агрегат эпизодически. Устройства с ручным запуском стоят дешево и предельно просты в эксплуатации.
Для регулярного применения лучше приспособлены электрические приборы. Их запускают нажатием на кнопку. Некоторые модели оснащены также ручными шнурами на экстренные случаи.
Модели с автозапуском включаются автоматически при обесточивании центральной сети. Они особенно полезны для местности, где перебои электропитания наблюдаются регулярно.Tweet