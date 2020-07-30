Гид покупателя: где обычно используют электрогенераторы

Чтобы пользоваться электроприборами в таких местах, где центральное электроснабжение отсутствует, обычно используют электрогенераторы. Эти компактные и мощные устройства покупают, чтобы брать с собой на дачу, на пикник, на охоту или рыбалку.

В сельской местности электрогенератор рекомендуется держать в каждом доме на случай внезапного отключения энергии или перепадов напряжения в центральной сети, отмечают специалисты компании ROMB.

На каком топливе работают генераторы

В зависимости от типа потребляемого топлива, эти устройства могут быть:

бензиновыми;

дизельными;

газовыми;

комбинированными.

Модели на бензине характеризуются финансовой доступностью, минимальным уровнем шума, удобством транспортировки. Главный их минус заключается в дороговизне бензина.

К бензиновому типу относятся инверторные электрогенераторы, которые обеспечивают бесперебойную работу высокочувствительной техники. Они стоят дороже, но расходуют топливо экономичнее.

Устройства на газе работают тихо и стоят недорого. Но для них надо регулярно подвозить топливо в баллонах.

Дизельные модели ценятся за надежность и экономичный расход солярки. Однако они издают шум во время работы, а при температуре воздуха от -5°С солярка начинает замерзать.

Комбинированные модели способны функционировать как на жидком топливе, так и на газе. В роли жидкого топлива может выступать как дизель, так и бензин. В момент смены топлива сбоев электроснабжения не происходит.

Какова оптимальная мощность

Выбирая генератор по мощности, следует ориентироваться на его предстоящее место применения:

для дач и загородных участков достаточно 1.5-2 кВт/ч;

компактному коттеджу потребуется 5-6 кВт/ч;

большим домам с насосной канализацией и автономным водоснабжением нужна электростанция мощностью как минимум 10-12 кВт/ч.

Показатель мощности прибора указывается либо на его корпусе, либо в паспорте.

Одна фаза или три

Электрогенераторы бывают однофазными либо трехфазными. Однофазные оптимальны для стандартного питания от сети 220 В, трехфазные приобретают для сетей на 380 В.

Как запускать прибор

Запуск у электрогенераторов может быть:

ручным;

электрическим;

автоматическим.

Чтобы запустить ручную модель, нужно дернуть за ее пусковой шнур. Это удобно, только если включать агрегат эпизодически. Устройства с ручным запуском стоят дешево и предельно просты в эксплуатации.

Для регулярного применения лучше приспособлены электрические приборы. Их запускают нажатием на кнопку. Некоторые модели оснащены также ручными шнурами на экстренные случаи.

Модели с автозапуском включаются автоматически при обесточивании центральной сети. Они особенно полезны для местности, где перебои электропитания наблюдаются регулярно.