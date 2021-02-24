Гид покупателя: идеи весенних  подарков для женщин

Проблемы выбора подарков, рано или поздно преследуют пожалуй всех. Недавно отметили День Святого Валентина, а на горизонте уже весна, а значит пора покупать подарки на 8 марта. Хотите выбрать в этом году настоящий, красивый и оригинальный подарок, который порадует ее?

Если вы устали покупать лосьон для тела и духи, попробуйте советы экспертов компании «Праздник-Шоп». Они решили помочь вам с этим непростым выбором, предоставив идеи весенних подарков для девушек, любимых мам и безнадежных романтиков.

Символические подарки лучше всего спланировать. Некоторые любители приключений круглый год покупают небольшие сувениры, и как только им попадается что-то действительно интересное, сразу покупают и откладывают до того момента, когда приходит время праздников.

Подарки для взрослых и подарки для детей требуют разного выбора. Например, женщинам будут актуальны сладкие и приятные сувениры, которые могут вызвать положительные переживания радости или чувства сентиментальности, а также могут послужить приятным воспоминанием, стать полезным подспорьем в повседневной жизни или украсить интерьер.

Подарки женщинам

Женщины любят приятные ароматы, и вам не обязательно покупать дорогие духи — вы можете порадовать их аромалампой, ароматным мылом ручной работы, красиво оформленной коллекцией ароматных трав для чая … Многие представительницы прекрасного пола увлечены ручными поделками, и это дает для поиска подарка просто безграничный выбор, чтобы облегчить себе задачу, постарайтесь заранее узнать, что она хочет получить в подарок.

Мать

Наши мамы заслуживают самых лучших подарков. Хорошая книга, подарочная карта, картина на стекле в современном стиле или косметичка для косметики могут порадовать наших мам. Ваша мама, как и все женщины, обязательно оценит уютный свитер, кожаный кошелек или уникальное украшение.

Она любит читать?

В таком случае книга станет прекрасным подарком. Однако, если вы не знаете, какую книгу она уже прочитала или читает, можно использовать подарочную карту. Она лучше всех знает, без какой новой книги ей не обойтись. Другими полезными подарками к шаблону книги могут стать оригинальные закладки, переносная мини-лампа или уютное одеяло, идеально подходящее для позднего чтения.

Романтичная

Романтичная душа будет рада любому подарку, если он идет прямо от вашего сердца. Если вы помните ее любимую песню, исполнителя или автора, она у вас уже есть. Выбираете ли вы DVD, книгу, кружку или картину, решать только вам. Самое главное, чтобы вы хорошо знали свою романтическую девушку, чтобы выбрать идеальный подарок, соответствующий ее вкусу.

Как правильно выбрать оригинальные подарки

Хорошо подумайте, на кого будет направлен сюрприз. Заранее узнайте об увлечениях, предпочтениях и мечтах адресата. Не откладывайте покупку. Если заранее подойти к решению этой проблемы, можно существенно сэкономить, и не ударить лицом в грязь. Сотрудницам на работе, покупайте необычные, слегка юмористические сувениры. Их оценят как партнеры по бизнесу, так и коллектив.

Маленькие полезные подарки

Маленькие, но милые вещички станут отличным подарком коллегам, друзьям, соседям. Есть идеи универсальных символических подарков, которые понравятся всем взрослым:

красивый и необычный блокнот для заметок;

набор конфет или джемов;

фоторамка с оригинальным дизайном;

ароматный чай или кофе в красивой упаковке;

бокалы для шампанского;

маленькая чашка с блюдцем, сделанная в том же стиле, для кофе или чуть побольше для чая;

небольшой ночник;

настольная фигурка или свеча;

шапка, перчатки, шарф, термобелье, футболка с новогодним принтом или символом года.

Сладкие подарки — еще один беспроигрышный вариант, который понравится и детям, и взрослым. Вы можете купить готовые сладости или приготовить их самостоятельно.

Сладкие подарки можно купить и в готовом виде — это может быть набор разных шоколадных конфет в праздничной упаковке, коробка конфет, красиво оформленная коробка с зефиром или мармеладом.