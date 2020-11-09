Гид покупателя: как отличить оригинальные швейцарские часы от подделки

Швейцарские часы — это дорогое удовольствие. Но как показывает статистика, 5% людей, которые приобрели их, носят подделку. Чтобы не оказаться в дураках и не носить копию по цене оригинала, необходимо помнить о различиях.

Специалисты компании Watches Master, рассказывают на какие признаки обратить внимание, и благодаря которым можно будет понять, являются оригинальными часы или нет.

Комплектация

Итак, первое, что необходимо изучить, – это комплектация часов. Например, оригинальные часы IWC продаются в футляре, который обтянут натуральной кожей. К ним в обязательном порядке прилагаются документы: паспорт и сертификат с индивидуальным серийным номером, датой и местом покупки.

Если часы не имеют никаких документов, это говорит о том, что они поддельные. К хорошим копиям могут прилагаться «бумажки». Вот только в них нельзя будет найти серийный номер часов, а также печать производителя, отмечают эксперты компании Watches Master.

Маркировка

Всегда нужно обращать внимание на маркировку, нанесенную на часы. На подлиннике вы никогда не увидите надписи Made in Switzerland. Швейцарские бренды чаще всего используют Swiss Made. Допустимыми маркировками также являются следующие:

Swiss quartz – говорит о том, что часы полностью изготовлены в Швейцарии;

Swiss wristlet – означает, что часовой механизм собран в другой стране. В Швейцарии был изготовлен только браслет;

Swiss movement – свидетельствует, что часы имеют швейцарское происхождение. Однако их сборка осуществлялась за пределами страны.

Маркировка, как правило, наносится на швейцарском языке. А если используется другой язык, то об этом обязательно указывается в документации к аксессуару.

Вес

Настоящие швейцарские часы имеют ощутимый вес за счет сложного механизма, который в обязательном порядке является механическим, то есть работающим за счет пружины. А вот копии значительно легче. Дело в том, что недобросовестные производители используют облегченный механизм — кварцевый. Он работает от батарейки.

Стрелки

Если сравнивать стрелки на оригинальных часах и на копии, то можно заметить, что они отличаются. Это может быть другая форма, наконечник, толщина, длина.

Стоимость

Швейцарские часы относятся к предметам роскоши. Поэтому стоить дешево они никак не могут. Например, на Патек Филипп Наутилус цена стартует от $57 500. Если кто-то предлагает купить швейцарский хронометр по подозрительно низкой стоимости, не стоит вестись на такую уловку. Скорее всего, перед вами мошенник или часы украдены.