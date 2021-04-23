Гид покупателя: как проще всего проверить б/у автомобиль перед покупкой
Когда дело доходит до покупки автомобиля, есть двое — продавец и покупатель, и поэтому продавцу может быть полезно подготовить автомобиль к осмотру, а покупателю получить советы о том, о чем следует спросить продавца, перед проверкой машины.
Когда приходит время покупать подержанный автомобиль, независимо от того, покупаете ли вы его у автосалона или у частного лица, важно заранее тщательно проверить машину. Но что нужно проверять и как лучше всего управлять автомобилем? Эксперты компании Бульдог автосервис рассказывают, как наиболее простым способом проверить автомобиль. Среди прочего, вы можете узнать больше о том, как узнать историю обслуживания автомобиля, используя его регистрационный номер.
Руководства и советы для лучшей покупки
Чтобы покупка автомобиля была выгодной как для покупателей, так и для продавцов, есть несколько способов проверить автомобиль на предмет его хорошего состояния — то, что дает обоим при совершении сделки хорошие эмоции.
При покупке автомобиля в частном порядке следует помнить о многом. Чтобы упростить задачу, специалисты компании разработали простой контрольный список, который можно использовать при покупке подержанного автомобиля у частного лица.
1. Подготовка
Зайдите на сайт МТСБУ (Моторное (транспортное) страховое бюро Украины) и проверьте следующее:
- Убедитесь, что транспортное средство застраховано и если да, там же можете узнать его ВИН-код.
- Также поищите в Интернете по ВИН-коду, что об автомобиле известно и не находится ли он в розыске.
- Внимательно осмотрите кузов ища предупреждающие знаки. Например, у многих предыдущих владельцев автомобиль мог использовался в качестве такси и, таким образом, проехал много километров, или автомобиль мог попасть в аварию. Об этом могут рассказать перекрашенные части кузова, разные маркировки на стеклах, места крепления “шашечек”, наклеенной рекламы и прочее.
- Обратите внимание на цену, если автомобиль продается по цене существенно ниже рыночной, можно дополнительно проверить состояние автомобиля на доверенной СТО, где специалисты найдут все его проблемные места.
- Автомобиль был в залоге? В этом случае убедитесь, что кредиты погашены.
2. Тест-драйв
Конечно, вам стоит провести тест-драйв интересующей вас машины. Перед отъездом вы также можете посмотреть на некоторые вещи:
- Достаточно ли вместительное грузовое пространство, чтобы соответствовать вашим потребностям?
- Вам удобно сидеть и легко ли садиться в машину и выходить из нее?
- Проверьте шины и глубину протектора. Глубина протектора летних шин должна быть не менее 1,6 мм. Для зимних шин глубина протектора должна быть не менее 3 мм (относится к легковым автомобилям).
- Осмотрите автомобиль снаружи на предмет вмятин, царапин или сломанных деталей.
Когда вы начали движение, вы можете проверить, в каком состоянии находится автомобиль:
- Выключите стереосистему, чтобы вам было легче слышать необычные шумы двигателя, коробки передач, подвески и т. д.
- Проверьте органы управления и убедитесь, что вентилятор салона / кондиционер / ACC работает.
- Проверьте коробку передач. На автомобиле с механической коробкой передач рычаг переключения передач должен быть устойчивым, а на автоматической коробке передач — двигаться плавно, а не рывками.
- Проверьте сцепление автомобиля, переключившись на одну передачу и нажав сцепление и тормоз. Осторожно отпустите сцепление, что должно привести к остановке двигателя, когда сцепление будет наполовину поднято. Если он остановится намного позже, есть риск, что автомобиль потребует его замены.
3. Обзор документов и ключей
- Проверьте записи в сервисной книжке о том, что пройдены необходимые ТО. Убедитесь, что автомобиль обслуживается в соответствии с рекомендациями производителя и что в сервисной книжке печати.
- Убедитесь, что у вас есть все ключи от машины.
Если все прошло хорошо и вы решили совершить покупку, остается несколько вещей, чтобы это произошло безопасным способом.
- Урегулируйте сделку в отделении банка продавца и убедитесь, что все ссуды на автомобиль погашены и оплачены.
- Необходимо составить договор купли-продажи
- Сообщите о смене владельца в Сервисный центр МВД.