Гид покупателя: как проще всего проверить б/у автомобиль перед покупкой

Когда дело доходит до покупки автомобиля, есть двое — продавец и покупатель, и поэтому продавцу может быть полезно подготовить автомобиль к осмотру, а покупателю получить советы о том, о чем следует спросить продавца, перед проверкой машины.

Когда приходит время покупать подержанный автомобиль, независимо от того, покупаете ли вы его у автосалона или у частного лица, важно заранее тщательно проверить машину. Но что нужно проверять и как лучше всего управлять автомобилем? Эксперты компании Бульдог автосервис рассказывают, как наиболее простым способом проверить автомобиль. Среди прочего, вы можете узнать больше о том, как узнать историю обслуживания автомобиля, используя его регистрационный номер.

Руководства и советы для лучшей покупки

Чтобы покупка автомобиля была выгодной как для покупателей, так и для продавцов, есть несколько способов проверить автомобиль на предмет его хорошего состояния — то, что дает обоим при совершении сделки хорошие эмоции.

При покупке автомобиля в частном порядке следует помнить о многом. Чтобы упростить задачу, специалисты компании разработали простой контрольный список, который можно использовать при покупке подержанного автомобиля у частного лица.

1. Подготовка

Зайдите на сайт МТСБУ (Моторное (транспортное) страховое бюро Украины) и проверьте следующее:

Убедитесь, что транспортное средство застраховано и если да, там же можете узнать его ВИН-код.

Также поищите в Интернете по ВИН-коду, что об автомобиле известно и не находится ли он в розыске.

Внимательно осмотрите кузов ища предупреждающие знаки. Например, у многих предыдущих владельцев автомобиль мог использовался в качестве такси и, таким образом, проехал много километров, или автомобиль мог попасть в аварию. Об этом могут рассказать перекрашенные части кузова, разные маркировки на стеклах, места крепления “шашечек”, наклеенной рекламы и прочее.

Обратите внимание на цену, если автомобиль продается по цене существенно ниже рыночной, можно дополнительно проверить состояние автомобиля на доверенной СТО, где специалисты найдут все его проблемные места.

Автомобиль был в залоге? В этом случае убедитесь, что кредиты погашены.

2. Тест-драйв

Конечно, вам стоит провести тест-драйв интересующей вас машины. Перед отъездом вы также можете посмотреть на некоторые вещи:

Достаточно ли вместительное грузовое пространство, чтобы соответствовать вашим потребностям?

Вам удобно сидеть и легко ли садиться в машину и выходить из нее?

Проверьте шины и глубину протектора. Глубина протектора летних шин должна быть не менее 1,6 мм. Для зимних шин глубина протектора должна быть не менее 3 мм (относится к легковым автомобилям).

Осмотрите автомобиль снаружи на предмет вмятин, царапин или сломанных деталей.

Когда вы начали движение, вы можете проверить, в каком состоянии находится автомобиль:

Выключите стереосистему, чтобы вам было легче слышать необычные шумы двигателя, коробки передач, подвески и т. д.

Проверьте органы управления и убедитесь, что вентилятор салона / кондиционер / ACC работает.

Проверьте коробку передач. На автомобиле с механической коробкой передач рычаг переключения передач должен быть устойчивым, а на автоматической коробке передач — двигаться плавно, а не рывками.

Проверьте сцепление автомобиля, переключившись на одну передачу и нажав сцепление и тормоз. Осторожно отпустите сцепление, что должно привести к остановке двигателя, когда сцепление будет наполовину поднято. Если он остановится намного позже, есть риск, что автомобиль потребует его замены.

3. Обзор документов и ключей

Проверьте записи в сервисной книжке о том, что пройдены необходимые ТО. Убедитесь, что автомобиль обслуживается в соответствии с рекомендациями производителя и что в сервисной книжке печати.

Убедитесь, что у вас есть все ключи от машины.

Если все прошло хорошо и вы решили совершить покупку, остается несколько вещей, чтобы это произошло безопасным способом.