Гид покупателя: как проще всего проверить б/у автомобиль перед покупкой

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Когда дело доходит до покупки автомобиля, есть двое — продавец и покупатель, и поэтому  продавцу может быть полезно  подготовить автомобиль к осмотру, а  покупателю  получить советы о том, о чем следует спросить продавца, перед проверкой машины.

Когда приходит время покупать подержанный автомобиль, независимо от того, покупаете ли вы его у автосалона или у частного лица, важно заранее тщательно проверить машину. Но что нужно проверять и как лучше всего управлять автомобилем? Эксперты компании  Бульдог автосервис рассказывают, как наиболее простым способом проверить автомобиль. Среди прочего, вы можете узнать больше о том, как узнать историю обслуживания автомобиля,  используя его регистрационный номер.

автосервис

Фото: bulldog-service.com.ua

Руководства и советы для лучшей покупки

Чтобы покупка автомобиля была  выгодной как для покупателей, так и для продавцов, есть несколько способов проверить автомобиль на предмет его хорошего состояния — то, что дает обоим при совершении сделки хорошие эмоции.

При покупке автомобиля в частном порядке следует помнить о многом. Чтобы упростить  задачу, специалисты компании разработали простой контрольный список, который  можно использовать при покупке подержанного автомобиля у частного лица.

1. Подготовка

Зайдите на сайт МТСБУ (Моторное (транспортное) страховое бюро Украины) и проверьте следующее:

  • Убедитесь, что транспортное средство застраховано и если да,  там же можете узнать его ВИН-код.
  • Также поищите в Интернете по ВИН-коду, что об автомобиле известно и не находится ли он в розыске.
  • Внимательно осмотрите кузов ища предупреждающие знаки. Например, у многих предыдущих владельцев автомобиль мог использовался в качестве такси и, таким образом, проехал много километров, или автомобиль мог попасть в аварию. Об этом могут рассказать перекрашенные части кузова, разные маркировки на стеклах, места крепления “шашечек”, наклеенной рекламы и прочее.
  • Обратите внимание на цену, если автомобиль продается по цене существенно ниже рыночной, можно дополнительно проверить состояние автомобиля на доверенной СТО, где специалисты найдут  все его проблемные места.
  • Автомобиль был в залоге? В этом случае убедитесь, что кредиты погашены.

2. Тест-драйв

тест-драйв

Фото: bulldog-service.com.ua

Конечно, вам стоит провести тест-драйв интересующей вас машины. Перед отъездом вы также можете посмотреть на некоторые вещи:

  • Достаточно ли вместительное грузовое пространство, чтобы соответствовать вашим потребностям?
  • Вам удобно сидеть и легко ли садиться в машину и выходить из нее?
  • Проверьте шины и  глубину протектора. Глубина протектора летних шин должна быть не менее 1,6 мм. Для зимних шин глубина протектора должна быть не менее 3 мм (относится к легковым автомобилям).
  • Осмотрите автомобиль снаружи на предмет вмятин, царапин или сломанных деталей.

Когда вы начали движение, вы можете проверить, в каком состоянии находится автомобиль:

  • Выключите стереосистему, чтобы вам было легче слышать необычные шумы двигателя, коробки передач, подвески и т. д.
  • Проверьте органы управления и убедитесь, что вентилятор салона / кондиционер / ACC работает.
  • Проверьте коробку передач. На автомобиле с механической коробкой передач рычаг переключения передач должен быть устойчивым, а на автоматической коробке передач — двигаться плавно, а не рывками.
  • Проверьте сцепление автомобиля, переключившись на одну передачу и нажав сцепление и тормоз. Осторожно отпустите сцепление, что должно привести к остановке двигателя, когда сцепление будет наполовину поднято. Если он остановится намного позже, есть риск, что автомобиль потребует его замены.

3. Обзор документов и ключей

  • Проверьте записи в сервисной книжке о том, что пройдены необходимые ТО. Убедитесь, что автомобиль обслуживается в соответствии с рекомендациями производителя и что в сервисной книжке  печати.
  • Убедитесь, что у вас есть все ключи от машины.

Если все прошло хорошо и вы решили совершить покупку, остается несколько вещей, чтобы это произошло безопасным способом.

  • Урегулируйте сделку в отделении банка продавца и убедитесь, что все ссуды на автомобиль погашены и оплачены.
  • Необходимо составить договор купли-продажи
  • Сообщите о смене владельца в Сервисный центр МВД.
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