Гид покупателя: как работает тепловизор и для чего но нужен

Повальное увлечение тепловизорами привело к тому, что многие задают вопросы, а что же это за устройство и для чего оно нужно.

Тепловизор дает охотникам, любителям активного отдыха, сотрудникам службы безопасности, спасателям, полиции и военным возможность четко видеть в абсолютной темноте, в тумане, снежной мгле и т. д., Что дает бесценную информацию в ночное время, отмечают специалисты компании Grand Pulsar https://grand-pulsar.com.ua/.

Эти тепловизионные камеры в первую очередь предназначены для профессионального использования, но в последние годы они подешевели, а их производительность значительно улучшилась, что сделало их доступными для более широких масс.

Теперь с помощью простого тепловизора, можно даже фиксировать утечки тепла в домах в земнее время и использовать его в других бытовых операциях.

Принцип работы

Тепловизионная камера создает изображения на основе разной температуры объекта, а не на основе света (как например, очки ночного видения), что невозможно для обычного глаза или даже через высокопроизводительные очки ночного видения, Это означает, что тепловизор не полагается на окружающий свет для получения четкого и отчетливого изображения. Люди, животные и различные объекты создают свой собственный контраст в зависимости от излучаемого тепла. Большинство тепловизионных камер могут обеспечивать изображение, на котором горячие объекты отображаются либо с сильным белым контрастом, либо с черным контрастом, либо в режиме FLIR «instAlert» (многоцветный).

Тепловизионные камеры — это устройства, которые преобразуют тепловую энергию (тепло) в видимый свет для анализа конкретного объекта. Получаемое изображение называется термограммой и анализируется с помощью процесса, называемого термографией. Тепловизор — это сложное устройство, которое обрабатывает захваченное изображение и отображает его на экране.

Изображения могут быть использованы для прямого анализа или обработаны с помощью специального программного обеспечения для дальнейшей оценки, точности и составления отчетов. Тепловизионные камеры выводят измерение температуры на новый уровень. вместо того, чтобы получать число для различных температурных разностей, вы получаете изображение, которое показывает разницу температур на поверхности.

Видимый свет — это то, что мы видим вокруг себя каждый день. Это единственная часть электромагнитного спектра, которую мы видим невооруженным глазом. Видимый свет занимает лишь небольшую область в электромагнитном спектре, в то время как инфракрасное излучение (ИК) составляет большую долю. Если вы хотите видеть, что происходит в других частях спектра, требуется специальное оборудование.

Все объекты поглощают, отражают и передают энергию на разных уровнях. Различные материалы выделяют тепло с разной скоростью. Именно эту энергию можно обнаружить с помощью инфракрасного оборудования (тепловизора) и отобразить в виде изображений.

Тепловизоры изначально разрабатывались для использования в военных целях, Тепловизионные камеры лишь теперь нашли множество других применений. Пожарные используют их, чтобы видеть сквозь дым, находить людей и обнаруживать горячие «очаги» пожаров для более эффективного их тушения.

В правоохранительных органах технология используется в первую очередь для наблюдения, а также для обнаружения и задержания подозреваемых, а также для проведения судебно-медицинской экспертизы на местах преступлений. На море тепловизионные камеры эффективно используются в спасательных ситуациях в дыму, тумане или полной темноте.

Тепловизионные камеры также выполняют важную функцию для работы с линиями электропередач и электросетями, где технические специалисты могут быстро найти потенциально опасные области перегрева и подробно изучить детали для устранения потенциальных неисправностей. Если теплоизоляция неправильная или некачественная, например при строительстве дома технические специалисты могут увидеть утечку тепла и, следовательно, эффективно улучшить изоляцию от холода или тепла.

Функциональность устройств такого типа

Тепловизоры часто имеют несколько цветовых палитр: черный / белый, железный или радужный. Железная палитра чаще всего используется домохозяевами. Черно-белая палитра помогает идентифицировать детали на изображении, палитра радуги имеет лучшую термочувствительность, чтобы показать разницу в температуре.

Более продвинутые камеры могут включать функцию цветовой сигнализации, которая позволяет пользователю выбирать определенную температуру. Затем камера отображает только одно цветное тепловое изображение того, что находится либо выше, либо ниже выбранной температуры.

Функция «картинка в картинке», которая отображает тепловое цветное изображение (которое составляет четверть размера дисплея) внутри цифрового изображения.

Есть ряд деталей, которые влияют как на качество, так и на стоимость тепловизора. Двумя наиболее важными факторами являются:

разрешение детектора; тепловая чувствительность.

Разрешение детектора описывает количество пикселей. Наиболее распространенные разрешения — 160 x 120, 320 x 240 и 640 x 480 пикселей. Детектор 640 x 480 создает изображение, состоящее из 307 200 пикселей. Поскольку каждый пиксель имеет связанную с ним температуру, он считает 307 200 точек данных для температуры. Более высокое разрешение также обеспечивает заметно более четкое и резкое изображение.

Температурная чувствительность — это наименьшая разница температур, которую может обнаружить камера. Чувствительность 0,05 ° означает, что камера может различать две поверхности при разнице температур всего в пять сотых градуса. Еще один важный фактор, который следует учитывать, — это диапазон температур тепловизора. Как и в случае с обычной камерой, тепловизор необходимо сфокусировать, чтобы улучшить четкость изображения. Большинство тепловизионных камер можно отрегулировать, повернув объектив. В более продвинутых камерах есть кнопка для фокусировки.