Гид покупателя: какие бывают лакокрасочные материалы

В ремонте и строительстве не обойтись без лакокрасочных материалов. ЛКМ наносят на поверхности с целью их защиты от внешних воздействий (например, влаги или воздуха). Также они придают определенные свойства окрашиваемой поверхности — фактуру, цвет, текстуру. Некоторые ЛКМ убирают дефекты и внешние неровности пола, стен, потолка.

Как отмечают эксперты компании Околоремонта, есть товары разных видов и назначения — от краски и штукатурки до растворителей и грунтовок. Существуют материалы как для наружного применения, так и для внутреннего. Вне зависимости от главной функции лакокрасочного материала — декоративной, или защитной — они призваны увеличивать срок эксплуатации поверхности.

Состав и разнообразие ЛКМ

В состав лакокрасочных материалов входят такие компоненты:

пленкообразующее вещество — образуют изолирующую защитную пленку;

пигменты — обеспечивают определенный цвет материала, а некоторые еще и защищают от коррозии;

наполнители — улучшают свойства материала, добавляют тягучести и гладкости при нанесении;

связывающее вещество — отвечает за сцепление материала с поверхностью;

целевые добавки — повышают разные эксплуатационные свойства ЛКМ, например ускоряют твердение, загущают, препятствуют образованию осадка.

В зависимости от назначения и вида материала, в нем может не быть определенных компонентов, отмечают эксперты компании.

Разнообразие ЛКМ

Сегодня в специализированных магазинах можно купить лакокрасочные материалы разных видов и назначения:

Краска — используется для отделки как помещений, так и наружных объектов. Придает определенный цвет поверхности и защищает ее.

Фасадная краска — ею окрашивают фасады, стены, заборы, лавочки и т.д. Защищает от влаги, солнечных лучей, перепадов температур, улучшает привлекательность домов и территорий.

Декоративная штукатурка — заполняет трещины и неровности перед финишной отделкой. Придает определенный фактурный эффект и структуру.

Эмаль — материал для отделки, который улучшает внешний вид поверхностей, защищает от внешних негативных факторов и придает гладкость покрытию.

Лак — создает защитную пленку, улучшает износостойкие и эксплуатационные характеристики мебели, паркета, деревянных материалов.

Грунтовка — ею обрабатывают поверхности перед облицовочными и отделочными работами. Она укрепляет и защищает основание, имеет адгезивные свойства.

Грунт-эмаль — защищает от влаги и воздуха, коррозии, сглаживает поверхность. Наносится для подготовки к покраске.

Красители — смешивается с краской и помогает достичь нужного оттенка.

Растворители — применяются для разбавления красок, эмалей, для снятия лакокрасочных покрытий, а также для защиты от ржавчины.

Морилка — вещество, которым обрабатывают деревья, чтобы уничтожить насекомых.

Биозащита — помогает предотвратить грибок, плесень на минеральных и деревянных поверхностях, а также уничтожить уже имеющийся.

Такие лакокрасочные материалы помогут сделать ремонт проще и долговечней.