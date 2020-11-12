Гид покупателя: выбираем современные чехлы для автомобильных кресел

Современные чехлы для автомобильных кресел были изобретены для упрощения жизни автолюбителей. Благодаря простейшему аксессуару можно преобразить внутреннее пространство и предупредить преждевременный износ оригинальной обивки. Его использование в транспортном средстве упрощает чистку и уход за салоном.

На прилавках магазинов представлен огромный ассортимент автомобильных аксессуаров, из-за чего автолюбители не могут остановиться на одном варианте. Чехлы на сидения авто шьют из разных тканей, которые отличаются цветом, фактурой и другими параметрами.

Товар доступный на прилавках

Все чехлы на автомобиль, можно условно разделить на категории. Автолюбителям доступны следующие модели:

Универсальные. Они недорогие, поэтому получили широкое распространение среди украинских владельцев машин. Но производители не всегда применяют в пошиве качественную ткань. Обычно они используются при подготовке транспортного средства к продаже.

Модельные. Индивидуальные авточехлы шьют по меркам снятым с автосидений конкретного транспортного средства. Благодаря этому в них есть все отверстия для установки подлокотников, подголовников и других дополнений.

Подходящие авточехлы выбирает непосредственно владелец транспортного средства, поэтому, по мнению экспертов MARKET.RIA.com, основная цель водителя учесть особенности использования авто, интерьер салона и семейный бюджет.

Материалы, используемые в пошиве

В пошиве чехлов производителями используются самые разные ткани. Обычно это:

практичная экологическая кожа;

приятный тактильно велюр;

синтетический полиэстер;

недорогой жаккард.

У всех материалов индивидуальные характеристики, сильные и слабые стороны. Только основываясь на них можно принять правильное решение, считают эксперты.

Модели из экологической кожи

Некоторыми автолюбителями кожзам воспринимается как экологическая кожа. Однако материалы абсолютно разная по качеству и характеристикам. Первый вариант в составе включает много химических веществ небезопасных для людей. Экокожа изготавливается на хлопковой основе с нанесением слоя полиуретана.

Чехлам на сидения из экологической кожи присущи следующие особенности:

Пористая структура, легко пропускающая воздух. Благодаря этому обеспечивается удобство нахождения в салоне автомобиля в жару.

Гипоаллергенность. Экокожа не вызывает аллергии при длительном контакте с человеческим телом.

Способность аккумуляции тепла. Зимой материя быстро нагревается и долго удерживает температуру. Благодаря этому находиться на сиденьях удобно.

Простота чистки. Всё что нужно – это периодически протирать поверхность с помощью тряпки и не агрессивных моющих средств.

Принимая во внимание, свойства экологической кожи несложно догадаться, что она самая популярная.

Велюровые авточехлы

Основное преимущество велюра — стоимость. Он недорогой, поэтому популярен среди украинских водителей. На прилавках есть ткани, отличающиеся цветом. Материя приятна на ощупь, не нагревается на солнце и медленно остывает в холода. Но на этой ткани сильно скапливается пыль и грязь. Поэтому его нужно периодически стирать в машинке.

У велюра небольшой срок службы. При регулярной эксплуатации ткань вытирается и утрачивает первоначальный вид. Она быстро сминается в складки, портя общий интерьер автомобиля.

Модели из полиэстера

Полиэстер — материал, полученный химическим способом. Однако в нём нет опасных компонентов, благодаря чему он безопасен для людей. Среди преимуществ ткани стоит выделить:

гладкую и приятную тактильно фактуру;

простоту чистки и использования;

устойчивость к растяжению и усадке.

Но материал не дышит, что доставляет неприятности людям в салоне в жару. Такие авточехлы не стоит использовать в машине без системы кондиционирования.

Жаккардовые и гобеленовые авточехлы

Гобелен и жаккард имеют схожие характеристики. Материалы с приятной на ощупь поверхностью легко чистятся и простые в эксплуатации. Такие модели авточехлов используют владельцы транспортных средств, у которых есть дети и домашние животные. Материалы устойчивы к деформации за счет плотного плетения нитей. Также они отличаются рядом особенностей: