Гид покупателя: выбираем современные чехлы для автомобильных кресел
Современные чехлы для автомобильных кресел были изобретены для упрощения жизни автолюбителей. Благодаря простейшему аксессуару можно преобразить внутреннее пространство и предупредить преждевременный износ оригинальной обивки. Его использование в транспортном средстве упрощает чистку и уход за салоном.
На прилавках магазинов представлен огромный ассортимент автомобильных аксессуаров, из-за чего автолюбители не могут остановиться на одном варианте. Чехлы на сидения авто шьют из разных тканей, которые отличаются цветом, фактурой и другими параметрами.
Товар доступный на прилавках
Все чехлы на автомобиль, можно условно разделить на категории. Автолюбителям доступны следующие модели:
- Универсальные. Они недорогие, поэтому получили широкое распространение среди украинских владельцев машин. Но производители не всегда применяют в пошиве качественную ткань. Обычно они используются при подготовке транспортного средства к продаже.
- Модельные. Индивидуальные авточехлы шьют по меркам снятым с автосидений конкретного транспортного средства. Благодаря этому в них есть все отверстия для установки подлокотников, подголовников и других дополнений.
Подходящие авточехлы выбирает непосредственно владелец транспортного средства, поэтому, по мнению экспертов MARKET.RIA.com, основная цель водителя учесть особенности использования авто, интерьер салона и семейный бюджет.
Материалы, используемые в пошиве
В пошиве чехлов производителями используются самые разные ткани. Обычно это:
- практичная экологическая кожа;
- приятный тактильно велюр;
- синтетический полиэстер;
- недорогой жаккард.
У всех материалов индивидуальные характеристики, сильные и слабые стороны. Только основываясь на них можно принять правильное решение, считают эксперты.
Модели из экологической кожи
Некоторыми автолюбителями кожзам воспринимается как экологическая кожа. Однако материалы абсолютно разная по качеству и характеристикам. Первый вариант в составе включает много химических веществ небезопасных для людей. Экокожа изготавливается на хлопковой основе с нанесением слоя полиуретана.
Чехлам на сидения из экологической кожи присущи следующие особенности:
- Пористая структура, легко пропускающая воздух. Благодаря этому обеспечивается удобство нахождения в салоне автомобиля в жару.
- Гипоаллергенность. Экокожа не вызывает аллергии при длительном контакте с человеческим телом.
- Способность аккумуляции тепла. Зимой материя быстро нагревается и долго удерживает температуру. Благодаря этому находиться на сиденьях удобно.
- Простота чистки. Всё что нужно – это периодически протирать поверхность с помощью тряпки и не агрессивных моющих средств.
Принимая во внимание, свойства экологической кожи несложно догадаться, что она самая популярная.
Велюровые авточехлы
Основное преимущество велюра — стоимость. Он недорогой, поэтому популярен среди украинских водителей. На прилавках есть ткани, отличающиеся цветом. Материя приятна на ощупь, не нагревается на солнце и медленно остывает в холода. Но на этой ткани сильно скапливается пыль и грязь. Поэтому его нужно периодически стирать в машинке.
У велюра небольшой срок службы. При регулярной эксплуатации ткань вытирается и утрачивает первоначальный вид. Она быстро сминается в складки, портя общий интерьер автомобиля.
Модели из полиэстера
Полиэстер — материал, полученный химическим способом. Однако в нём нет опасных компонентов, благодаря чему он безопасен для людей. Среди преимуществ ткани стоит выделить:
- гладкую и приятную тактильно фактуру;
- простоту чистки и использования;
- устойчивость к растяжению и усадке.
Но материал не дышит, что доставляет неприятности людям в салоне в жару. Такие авточехлы не стоит использовать в машине без системы кондиционирования.
Жаккардовые и гобеленовые авточехлы
Гобелен и жаккард имеют схожие характеристики. Материалы с приятной на ощупь поверхностью легко чистятся и простые в эксплуатации. Такие модели авточехлов используют владельцы транспортных средств, у которых есть дети и домашние животные. Материалы устойчивы к деформации за счет плотного плетения нитей. Также они отличаются рядом особенностей:
- Способностью сохранять начальные параметры в течение всего периода использования. Тканям не страшны частые чистки и стирки.
- Жаккардовые и гобеленовые авточехлы не боятся огня. Ткани не воспламеняются от горящего пепла сигарет.
- Материалы хорошо пропускают воздух. Это важно если автомобиль часто эксплуатируется летом в жару.
- Ткани сохраняют цвет даже под воздействием ультрафиолетовых лучей.