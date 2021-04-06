Гид потребителя: Как готовить говяжьи ребра?

Говяжьи ребра — это одна из самых вкусных частей мяса говядины, из которой можно приготовить множество вкусных пикантных блюд.

Люди, которые не имеют много опыта в кулинарном ремесле часто интересуются, сколько нужно варить ребра. Так вот, для полного приготовления их нужно варить примерно полтора часа. А вообще, они очень универсальны в приготовлении. Из них можно сделать даже самые изысканные блюда. Например — запеченные в духовке сочные ребрышки в пикантном маринаде. А в повседневном рационе их можно использовать для приготовления гуляша, рагу, жаркого, плова, супа, борща и других блюд.

Специалисты киевского интернет-супермаркета Такфур https://takfur.com/categories/rebra-govyazhie рассказывают о всех секретах их приготовления. Тем более, что сегодня есть возможность заказать доставку говяжьих ребер прямо к дому в выбранное время.

Говяжьи ребра станут отличным блюдом для шумной компании, вечера со второй половинкой, семейных застолий и просто приятного ужина. Специалисты компании подобрали популярные рецепты, чтобы каждый смог приготовить то самое вкусное блюдо.

Тушеные ребра говядины с томатным соусом

Для их приготовления понадобится: 1 кг говяжьих ребер, 400 г томатной пасты, 2 ст.л. оливкового масла, 2 ст.л. муки, 2 луковицы, 0,5 ч.л. красного перца, соль и черный перец.

Возьмите кастрюлю с толстым дном, разогрейте, затем влейте оливковое масло. Нарежьте крупными полосками лук, и положите в кастрюлю. Когда лук станет слегка золотистого оттенка, добавьте к нему разрезанные говяжьи ребра. Жарьте ребра до легкой золотистой корочки, затем посолите и поперчите красным и черным перцем. Добавьте муку и хорошо перемешайте. Готовьте еще примерно две минуты. Затем добавьте томатную пасту, еще раз посолите и поперчите. Температуру убавьте к средней, и тушите под крышкой около 20 минут, периодически помешивая.

Говяжьи ребра по-провански

Для их приготовления понадобится: 500 г говяжьих ребер, ¾ стакана красного вина, 1 ст.л. оливкового масла, 1 луковица, 1 средний помидор, 1 морковь, 2 зубчика чеснока, 50 г оливок, 250 мл говяжьего бульона, 1 ст.л. сухой петрушки, прованские травы, лавровые листья, соль и перец.