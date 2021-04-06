Гид потребителя: Как готовить говяжьи ребра?
Говяжьи ребра — это одна из самых вкусных частей мяса говядины, из которой можно приготовить множество вкусных пикантных блюд.
Люди, которые не имеют много опыта в кулинарном ремесле часто интересуются, сколько нужно варить ребра. Так вот, для полного приготовления их нужно варить примерно полтора часа. А вообще, они очень универсальны в приготовлении. Из них можно сделать даже самые изысканные блюда. Например — запеченные в духовке сочные ребрышки в пикантном маринаде. А в повседневном рационе их можно использовать для приготовления гуляша, рагу, жаркого, плова, супа, борща и других блюд.
Специалисты киевского интернет-супермаркета Такфур https://takfur.com/categories/rebra-govyazhie рассказывают о всех секретах их приготовления. Тем более, что сегодня есть возможность заказать доставку говяжьих ребер прямо к дому в выбранное время.
Говяжьи ребра станут отличным блюдом для шумной компании, вечера со второй половинкой, семейных застолий и просто приятного ужина. Специалисты компании подобрали популярные рецепты, чтобы каждый смог приготовить то самое вкусное блюдо.
Тушеные ребра говядины с томатным соусом
Для их приготовления понадобится: 1 кг говяжьих ребер, 400 г томатной пасты, 2 ст.л. оливкового масла, 2 ст.л. муки, 2 луковицы, 0,5 ч.л. красного перца, соль и черный перец.
- Возьмите кастрюлю с толстым дном, разогрейте, затем влейте оливковое масло.
- Нарежьте крупными полосками лук, и положите в кастрюлю.
- Когда лук станет слегка золотистого оттенка, добавьте к нему разрезанные говяжьи ребра.
- Жарьте ребра до легкой золотистой корочки, затем посолите и поперчите красным и черным перцем.
- Добавьте муку и хорошо перемешайте. Готовьте еще примерно две минуты.
- Затем добавьте томатную пасту, еще раз посолите и поперчите. Температуру убавьте к средней, и тушите под крышкой около 20 минут, периодически помешивая.
Говяжьи ребра по-провански
Для их приготовления понадобится: 500 г говяжьих ребер, ¾ стакана красного вина, 1 ст.л. оливкового масла, 1 луковица, 1 средний помидор, 1 морковь, 2 зубчика чеснока, 50 г оливок, 250 мл говяжьего бульона, 1 ст.л. сухой петрушки, прованские травы, лавровые листья, соль и перец.
- Говяжьи ребра обжарьте в сковороде на растительном масле, примерно по две минуты с каждой стороны. Затем переложите ребра в отдельную тарелку.
- Нарежьте кубиками лук и морковь. Тушите их на небольшом огне в этой же сковороде. Когда овощи станут мягкими, добавьте измельченный чеснок.
- В эту же сковороду влейте красное вино и бульон, добавьте нарезанный помидор, прованские травы, соль и перец. Доведите смесь до кипения на медленном огне.
- Далее добавьте в сковороду говяжьи ребра и отправьте ее предварительно разогретую до 150 градусов духовку примерно на 2,5 часа.
- Переложите ребра в тарелку, а в соус добавьте лавровые листья и поставьте на огонь примерно на 8 минут. Далее добавьте в соус оливки.
- Затем положите ребра в соус и немного подогрейте. Подавайте блюдо вместе с приготовленным соусом, хрустящим багетом, сыром, зеленью и свежими овощами.