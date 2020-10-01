За добу на COVID-19 захворіло 180 правоохоронців МВС

​​Всього з початку пандемії зафіксовано 5948 випадків коронавірусної хвороби серед працівників системи МВС, одужало 5363 осіб, а померло від ускладнень — 16.Про це йдеться в повідомленні прес-служби МВС.

За добу найбільша кількість випадків COVID-19 серед правоохоронців в Черкаській області (+16), Сумській області (+10) та у м. Києві (+35).

Нагадаємо, вчора було зафіксовано антирекорд захворюваності за добу серед правоохоронців – 195 випадків.