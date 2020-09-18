Как получить разрешение на оружие в Украине

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Граждане Украины могут приобретать и владеть оружием. Некоторые виды требуют разрешения, а некоторые продаются свободно.

Как получить лицензию на покупку оружия в Украине, и какие виды оружия могут приобретаться свободно – в материале «Днепр Оперативный».

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Какие документы необходимы для получения оружия

  1. Медицинская справка. Нужно сдать общие анализы мочи и крови, ЭКГ, измерить давление до и после физической нагрузки.
  2. Справка о несудимости
  3. Сертификат об окончании курсов по стрельбе
  4. Полис гражданской ответственности за неосмотрительное причинение вреда третьим лицам
  5. Заявление для получения лицензии на оружие
  6. Квитанции об оплате услуг
  7. Копия паспорта
  8. Фотография

В МВД выдается специальный бланк, одна часть которого остается у правоохранителей. Вторую часть документа оставляют в оружейном магазине. С корешком, куда внесены данные о приобретенном оружии, нужно в течение 10 дней оформить в МВД лицензию на оружие. Также при этом проводится контрольный отстрел – его данные фиксируются в реестре полиции.

Какие виды оружия могут быть у граждан Украины

Получив лицензию на владение оружием, граждане Украины могут приобрести следующие виды вооружения:

  • пневматика калибром свыше 4,5 мм, выпускающая пулю со скоростью свыше 100 м/с
  • травмат (гладкоствольные револьверы и пистолеты) с резиновыми пулями. Такое оружие разрешается приобрести депутатам, госслужащим, журналистам, лицам, охраняющим общественный порядок, имеющим отношение к уголовным судам
  • охотничье (гладкоствольные ружья) с длиной ствола от 45 см и общей длиной от 80 см. Ружья могут быть с разным количеством стволов и механизмом перезарядки; со съемным или стационарным магазином. Охотничье оружие разрешено приобретать гражданам Украины возрастом от 21 года.
  • охотничье оружие с нарезным стволом длиной от 20 см. К этой категории относятся карабины, винтовки и штуцеры. Такое оружие можно покупать лицам старше 25 лет.

Какое оружие можно иметь без регистрации и лицензии

Для самообороны граждане Украины могут приобретать ограниченные виды оружия. Разрешено это только совершеннолетним. Без регистрации можно купить такое оружие:

  1. Газовый баллончик
  2. Пневматика калибром до 4,5 мм и скоростью пули до 100 м/с.

Такое оружие отличается невысокой ценой (некоторые баллончики стоят менее 100 гривен, а цена пистолетов стартует от 1000 гривен), однако имеет свои недостатки. От баллончика можно пострадать сам владелец, а пневматический пистолет может не справиться с толстой одеждой. Это может в психологическом плане сработать против человека, который применяет оружие для самообороны.

Как хранить оружие

Оружие, которое приобретается по лицензии, должно храниться в сейфе. Его характеристики жестко регламентируются: толщина стенок должна быть 1,5 мм и больше, а толщина лицевой панели – от 2 мм.

Сейф рекомендуется устанавливать около стены и фиксировать для исключения возможности падения и воспрепятствованию ограблению. Помещение, где хранится не менее трех единиц оружия, должно быть оборудовано системой сигнализации и охраны.

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