Как получить разрешение на оружие в Украине
Граждане Украины могут приобретать и владеть оружием. Некоторые виды требуют разрешения, а некоторые продаются свободно.
Как получить лицензию на покупку оружия в Украине, и какие виды оружия могут приобретаться свободно – в материале «Днепр Оперативный».
Какие документы необходимы для получения оружия
- Медицинская справка. Нужно сдать общие анализы мочи и крови, ЭКГ, измерить давление до и после физической нагрузки.
- Справка о несудимости
- Сертификат об окончании курсов по стрельбе
- Полис гражданской ответственности за неосмотрительное причинение вреда третьим лицам
- Заявление для получения лицензии на оружие
- Квитанции об оплате услуг
- Копия паспорта
- Фотография
В МВД выдается специальный бланк, одна часть которого остается у правоохранителей. Вторую часть документа оставляют в оружейном магазине. С корешком, куда внесены данные о приобретенном оружии, нужно в течение 10 дней оформить в МВД лицензию на оружие. Также при этом проводится контрольный отстрел – его данные фиксируются в реестре полиции.
Какие виды оружия могут быть у граждан Украины
Получив лицензию на владение оружием, граждане Украины могут приобрести следующие виды вооружения:
- пневматика калибром свыше 4,5 мм, выпускающая пулю со скоростью свыше 100 м/с
- травмат (гладкоствольные револьверы и пистолеты) с резиновыми пулями. Такое оружие разрешается приобрести депутатам, госслужащим, журналистам, лицам, охраняющим общественный порядок, имеющим отношение к уголовным судам
- охотничье (гладкоствольные ружья) с длиной ствола от 45 см и общей длиной от 80 см. Ружья могут быть с разным количеством стволов и механизмом перезарядки; со съемным или стационарным магазином. Охотничье оружие разрешено приобретать гражданам Украины возрастом от 21 года.
- охотничье оружие с нарезным стволом длиной от 20 см. К этой категории относятся карабины, винтовки и штуцеры. Такое оружие можно покупать лицам старше 25 лет.
Какое оружие можно иметь без регистрации и лицензии
Для самообороны граждане Украины могут приобретать ограниченные виды оружия. Разрешено это только совершеннолетним. Без регистрации можно купить такое оружие:
- Газовый баллончик
- Пневматика калибром до 4,5 мм и скоростью пули до 100 м/с.
Такое оружие отличается невысокой ценой (некоторые баллончики стоят менее 100 гривен, а цена пистолетов стартует от 1000 гривен), однако имеет свои недостатки. От баллончика можно пострадать сам владелец, а пневматический пистолет может не справиться с толстой одеждой. Это может в психологическом плане сработать против человека, который применяет оружие для самообороны.
Как хранить оружие
Оружие, которое приобретается по лицензии, должно храниться в сейфе. Его характеристики жестко регламентируются: толщина стенок должна быть 1,5 мм и больше, а толщина лицевой панели – от 2 мм.
Сейф рекомендуется устанавливать около стены и фиксировать для исключения возможности падения и воспрепятствованию ограблению. Помещение, где хранится не менее трех единиц оружия, должно быть оборудовано системой сигнализации и охраны.