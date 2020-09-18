Как получить разрешение на оружие в Украине

Граждане Украины могут приобретать и владеть оружием. Некоторые виды требуют разрешения, а некоторые продаются свободно.

Как получить лицензию на покупку оружия в Украине, и какие виды оружия могут приобретаться свободно – в материале «Днепр Оперативный».

Какие документы необходимы для получения оружия

Медицинская справка. Нужно сдать общие анализы мочи и крови, ЭКГ, измерить давление до и после физической нагрузки. Справка о несудимости Сертификат об окончании курсов по стрельбе Полис гражданской ответственности за неосмотрительное причинение вреда третьим лицам Заявление для получения лицензии на оружие Квитанции об оплате услуг Копия паспорта Фотография

В МВД выдается специальный бланк, одна часть которого остается у правоохранителей. Вторую часть документа оставляют в оружейном магазине. С корешком, куда внесены данные о приобретенном оружии, нужно в течение 10 дней оформить в МВД лицензию на оружие. Также при этом проводится контрольный отстрел – его данные фиксируются в реестре полиции.

Какие виды оружия могут быть у граждан Украины

Получив лицензию на владение оружием, граждане Украины могут приобрести следующие виды вооружения:

пневматика калибром свыше 4,5 мм, выпускающая пулю со скоростью свыше 100 м/с

травмат (гладкоствольные револьверы и пистолеты) с резиновыми пулями. Такое оружие разрешается приобрести депутатам, госслужащим, журналистам, лицам, охраняющим общественный порядок, имеющим отношение к уголовным судам

охотничье (гладкоствольные ружья) с длиной ствола от 45 см и общей длиной от 80 см. Ружья могут быть с разным количеством стволов и механизмом перезарядки; со съемным или стационарным магазином. Охотничье оружие разрешено приобретать гражданам Украины возрастом от 21 года.

охотничье оружие с нарезным стволом длиной от 20 см. К этой категории относятся карабины, винтовки и штуцеры. Такое оружие можно покупать лицам старше 25 лет.

Какое оружие можно иметь без регистрации и лицензии

Для самообороны граждане Украины могут приобретать ограниченные виды оружия. Разрешено это только совершеннолетним. Без регистрации можно купить такое оружие:

Газовый баллончик Пневматика калибром до 4,5 мм и скоростью пули до 100 м/с.

Такое оружие отличается невысокой ценой (некоторые баллончики стоят менее 100 гривен, а цена пистолетов стартует от 1000 гривен), однако имеет свои недостатки. От баллончика можно пострадать сам владелец, а пневматический пистолет может не справиться с толстой одеждой. Это может в психологическом плане сработать против человека, который применяет оружие для самообороны.

Как хранить оружие

Оружие, которое приобретается по лицензии, должно храниться в сейфе. Его характеристики жестко регламентируются: толщина стенок должна быть 1,5 мм и больше, а толщина лицевой панели – от 2 мм.

Сейф рекомендуется устанавливать около стены и фиксировать для исключения возможности падения и воспрепятствованию ограблению. Помещение, где хранится не менее трех единиц оружия, должно быть оборудовано системой сигнализации и охраны.